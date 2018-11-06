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Назван самый сексуальный мужчина планеты

НОВОСТЬ06.11.2018, 15:17
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

46-летний британский актер, продюсер, режиссер и сценарист Идрис Эльба - самый сексуальный и желанный мужчина 2018 года. К такому выводу пришел журнал People, который вынес его на обложку ноябрьского номера.

Герой истории назвал ситуацию "приятным сюрпризом", отметив, что это подняло его самооценку. Кроме того, внимательно посмотрев на себя в зеркало, актер удостоверился, что и в самом деле выглядит вполне эротично. По крайней мере, сегодня - точно.

Таким образом, в рейтинге, который составляется с 1985 года, когда чемпионом стал Мел Гибсон, Эльба сменил лидера прошлого года, 42-летнего американского кантри-певца, бойфренда певицы Гвен Стефани Блэйка Шелтона.

Эльба начал сниматься в середине девяностых, стартовав с сериалов - "Чисто английское убийство", "Космическая полиция", "Безмолвный свидетель". После были "Прослушка" и C.S.I., "Офис", "Рок-н-рольщик", "28 недель спустя", титульная роль в ставшем культом триллере "Лютер", "Тор" и "Мстители".

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