Один из знаковых символов Pasquale Bruni, круглый пятилистный цветок из коллекции Bon Ton, представлен в новой интерпретации. В этом году креативный директор дома Эуджения Бруни дополнила его длинным стеблем с листком и вложила особый смысл в комбинацию камней и драгоценных металлов. В центре изделий из белого золота и бриллиантов - цветок из английского топаза: камня, символизирующего внутреннюю силу и красоту и способствующего достижению гармонии с собой и окружающим миром. Центральной частью украшений из розового золота и бриллиантов стал пятилистник из граната: считается, что этот камень помогает обрести уверенность и твердую почву под ногами. Особый смысл заложен и в названии коллекции, Bon Ton Je T’aime: в данном случае Je T’aime ("Я тебя люблю" - фр.) - прежде всего, признание в любви к самой себе.