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Опубликовано фото Михаила Боярского без шляпы

НОВОСТЬ06.11.2018, 15:55
Текст:   Олег Усков

В мире полно не то чтобы уникальных, но достаточно редких явлений - тех, что сложно увидеть. Например, щетинистый заяц. Или Михаил Сергеевич "Тысяча чертей!!!" Боярский без головного убора. Боярский без шляпы - еще большая редкость, чем Элтон Джон без очков: с конца восьмидесятых фирменная широкополая - неизменный атрибут любимого актера…

Но чудеса случаются: в Instagram политика Сергея Боярского, сына актера, появилось фото, на котором главный Д`Артаньян нашего детства - с непокрытой головой.

"Отец смотрит "Зенит" - "Ахмат" через интернет со всеми вытекающими, в центре города с ним вечные проблемы. Чертыхается, что не могут петербуржцам показать игру любимой команды по телевизору", - уточняет Сергей. Добавляя, что в бытность его руководства телеканалом "Санкт-Петербург" "договаривались, спонсоров привлекали, покупали права и показывали", но теперь, видимо, "пытаются всех загнать на платные каналы и подписки".

Напомним, что Михаил Сергеевич - один из самых яростных болельщиков питерского ФК (а иногда - "Тосно", ныне почившего), и на тех редких кадрах, что он был без шляпы, голову актера украшал "зенитовский" берет.

"Самый крутой, самый лучший", - заверили комментаторы.

Присоединяемся.

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