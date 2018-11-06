Пентагон отказался наращивать военное присутствие в Персидском заливе

Центральное командование вооруженных сил США выступило с инициативой о наращивании военного присутствия страны в Персидском заливе. Это предлагалось сделать в ответ на возможную военную реакцию со стороны Ирана на новые санкции Вашингтона. Однако министерство обороны США данный запрос отклонило.

Об этом сообщает телекомпания CNN, ссылаясь на источники в Пентагоне. Поясняется, что у американской военной разведки нет никаких сведений о том, планирует ли Иран какие-либо военные операции в ответ на санкции США или нет.

Отсутствие представления о возможной реакции Ирана и заставило центральное командование обратиться за подкреплением. В частности, предлагалось направить в Персидский залив минимум один авианосец, пишет ТАСС.

Напомним, в понедельник адмнистрация США Дональда Трампа ввела второй пакет санкций против Ирана. В список попали более 700 юридических и физических лиц, морских и воздушных судов. Как отметили в министерстве финансов США, "это наиболее высокий уровень экономического давления на Иран за все время".