Министр просвещения объяснила закрытие подмосковной школы "Горки"

Министр просвещения Ольга Васильева объяснила причины временного закрытия подмосковной школы "Горки", которая была открыта Владимиром Лениным почти 100 лет назад.

- Школа аварийная. Этого мало: образовательный уровень нижайший. Этой школой не занимался никто с 1991 года, - цитирует министра "Интерфакс".

Напомним, временное закрытие образовательного центра "Горки" вызвало общественный резонанс. Причина - состояние здания, которое требует серьезного ремонта, и к которому у Роспотребнадзора было много вопросов: нарушены санитарно-эпидемиологические требования.

Кроме того, у школы много проблем с имущественным комплексом и инженерными коммуникациями.

- У нас за забором нашей школы стоит общежитие, которое нам не принадлежит, с дальнобойщиками. У нас с 1991 года на территории школы дома стоят, и мы по судам не можем землю вернуть, потому что дома перепроданы по шесть раз, - сообщила Ольга Васильева.

Как ранее сообщала пресс-служба министерства просвещения, детей на время работ переведут в другие школы и обеспечат транспортом. Учителям аварийного учреждения также помогут трудоустроиться.