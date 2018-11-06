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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Министр просвещения объяснила закрытие подмосковной школы "Горки"

Текст: Ксения Колесникова

Министр просвещения Ольга Васильева объяснила причины временного закрытия подмосковной школы "Горки", которая была открыта Владимиром Лениным почти 100 лет назад.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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- Школа аварийная. Этого мало: образовательный уровень нижайший. Этой школой не занимался никто с 1991 года, - цитирует министра "Интерфакс".

Напомним, временное закрытие образовательного центра "Горки" вызвало общественный резонанс. Причина - состояние здания, которое требует серьезного ремонта, и к которому у Роспотребнадзора было много вопросов: нарушены санитарно-эпидемиологические требования.

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Кроме того, у школы много проблем с имущественным комплексом и инженерными коммуникациями.

- У нас за забором нашей школы стоит общежитие, которое нам не принадлежит, с дальнобойщиками. У нас с 1991 года на территории школы дома стоят, и мы по судам не можем землю вернуть, потому что дома перепроданы по шесть раз, - сообщила Ольга Васильева.

Как ранее сообщала пресс-служба министерства просвещения, детей на время работ переведут в другие школы и обеспечат транспортом. Учителям аварийного учреждения также помогут трудоустроиться.

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