Стратегию развития страховой отрасли представят на конференции в Москве

Президиум Всероссийского союза страховщиков (ВСС) одобрил "Стратегию развития страховой отрасли Российской Федерации на период с 2018 по 2021 годы", разработанную совместно с RAEX (РАЭКС-Аналитика). До конца ноября, как ожидается, стратегию утвердит общее собрание членов ВСС. Первая публичная презентация стратегии пройдет 14 ноября на XII Ежегодном форуме "Будущее страхового рынка", который проводит RAEX.

Как отмечают в ВСС, в стратегии проанализировано текущее состояние страховой отрасли, цели, которых хотелось бы достичь, и сформулированы задачи для их достижения. Основные направления документа - развитие инфраструктуры страхового рынка, противодействие недобросовестным практикам, борьба со страховым мошенничеством, снижение регуляторной нагрузки на страховщиков, либерализация ОСАГО.

- Очень важно, что в стратегии удалось достичь консенсуса и участников страхового рынка, и правительства, и Банка России. В процессе работы были учтены сотни замечаний и пожеланий от регулятора и минфина, профессиональных объединений страховщиков (РСА, НССО, НСА), Совета по медицинскому страхованию, комитетов ВСС, членов экспертной группы Комитета ВСС по GR, отдельных компаний и независимых экспертов, - отметил генеральный директор RAEX (РАЭКС-Аналитика) Дмитрий Гришанков.

На конференции о ключевых положениях стратегии расскажет президент ВСС Игорь Юргенс. К участию также приглашены заместитель министра финансов Алексей Моисеев, заместитель директора департамента страхового рынка Банка России Светлана Никитина и председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам, председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков.