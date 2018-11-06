В Брянске два человека погибли в столкновении иномарок

Два человека погибли, еще четверо оказались в больнице после столкновения двух Mitsubishi в Фокинском районе Брянска.

Авария произошла 5 ноября около 23 часов. Столкнулись Mitsubishi Carizma и Lancer, после чего Lancer врезался в дерево. В нем находились пять человек. Двое пассажиров - парень и девушка 23 и 24 лет - погибли на месте. 22-летний водитель и еще два пассажира - тоже парень с девушкой 23 и 24 лет - доставлены в больницу. Получил травмы и 29-летний водитель Mitsubishi Carizma.

- Состояние водителей в момент ДТП определит медицинская экспертиза, - рассказали в брянском УМВД.

Полиция начала проверку обстоятельств аварии.