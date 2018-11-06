Пермский суд признал футбольный клуб "Амкар" банкротом

В отношении пермского футбольного клуба "Амкар" введена процедура конкурсного производства на шесть месяцев, а сам клуб Арбитражный суд Пермского края признал банкротом.

Как пояснили "РГ" в пресс-службе суда, заявление о признании клуба банкротом в арбитраж направил 5 сентября его президент Геннадий Шилов. Заявитель ссылался на тот факт, что сумма задолженности "Амкара" составляет более 540 миллиона рублей.

Напомним, футбольный клуб "Амкар" фактически прекратил свою деятельность в июне этого года из-за отсутствия финансирования.