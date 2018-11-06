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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сызрани на сбившего инспектора ДПС водителя возбудили дело

Текст: Анна Шепелева (Самара)

В городе Сызрань на водителя, который насмерть сбил в понедельник, 5 ноября, на трассе инспектора ДПС, возбудили уголовное дело.

В Волгоградской области шестеро детей пострадали в ДТП

СУ СК России по Самарской области сообщило во вторник, что дело возбуждено по статье "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".

В преступлении подозревается 23-летний местный житель, который был за рулем Infiniti G35 Sport. 5 ноября около 1.30 он ехал по трассе М5-Урал по направлению к Самаре и на 925 километре вылетел во время обгона на "встречку". 24-летний инспектор ДПС попытался остановить водителя, нарушившего скоростной режим. Водитель иномарки сбил сотрудника полиции. Затем автомобиль съехал в кювет.

В ДТП скончались инспектор ДПС и 34-летний пассажир Infiniti. Водителя сразу же задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область
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