В Сызрани на сбившего инспектора ДПС водителя возбудили дело

В городе Сызрань на водителя, который насмерть сбил в понедельник, 5 ноября, на трассе инспектора ДПС, возбудили уголовное дело.

СУ СК России по Самарской области сообщило во вторник, что дело возбуждено по статье "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".

В преступлении подозревается 23-летний местный житель, который был за рулем Infiniti G35 Sport. 5 ноября около 1.30 он ехал по трассе М5-Урал по направлению к Самаре и на 925 километре вылетел во время обгона на "встречку". 24-летний инспектор ДПС попытался остановить водителя, нарушившего скоростной режим. Водитель иномарки сбил сотрудника полиции. Затем автомобиль съехал в кювет.

В ДТП скончались инспектор ДПС и 34-летний пассажир Infiniti. Водителя сразу же задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.