На Дне народного единства красноярцам показали фестиваль истории

Жители Красноярского края отметили всероссийский праздник День народного единства ярмаркой, народными гуляниями и акцией "Сибирский хоровод".

В этом году место проведения праздничных мероприятий было перенесено с Театральной площади на общественное пространство перед Большим концертным залом краевой филармонии.

Представители 22 национально-культурных автономий края встретили гостей праздника за прилавками ярмарочных рядов, угощали блюдами национальной кухни. А представители коренных народов Сибири - эвенки, ненцы, нганасане, долгане - превратили одну из частей площади в арктическое стойбище с чумом, оленями, собаками, выставкой национальных костюмов и дегустацией экзотических северных блюд.

В концертную программу праздника были включены выступления творческих коллективов чувашской, украинской, армянской, татарской, бурятской, таджикской, киргизской, азербайджанской, хакасской и других национально-культурных автономий Красноярского края.

Выступая на торжественной церемонии открытия праздника, заместитель губернатора Красноярского края Василий Нелюбин поздравил красноярцев с Днем народного единства и пожелал всем жителям региона мира, взаимопонимания и всего самого наилучшего.

- Дорогие земляки! От имени губернатора Красноярского края Александра Усса поздравляю вас с уникальным праздником - Днем народного единства! 400 лет назад наши предки проявили волю и мудрость, смогли, невзирая на национальности, разницу в вероисповедании и достатке, объединиться и победить иноземного захватчика. Говорят, что в характере сибиряков объединены лучшие качества представителей народов нашей страны, и это, безусловно, так. Но самым главным я считаю умение сибиряков жить, работать и дружить без оглядки на различия, которые есть у разных народов, но с уважением к тому, что дорого для каждого. Сегодня в Красноярском крае живут представители более 150 народов и народностей, у каждого - своя история, традиции и культура, но все мы относимся к ним с уважением и взаимной симпатией. Сегодняшний праздник - еще один способ поближе познакомиться с культурой наших добрых соседей. Желаю вам мирного неба над головой, теплой зимы и семейного благополучия! - подчеркнул Василий Нелюбин.

Еще одной важной частью Дня народного единства стал фестиваль живой истории. Показательные выступления продемонстрировали участники исторических клубов краевой столицы.

Впервые на Дне народного единства развернулась большая спортивная площадка, где можно было попробовать свои силы в национальных видах спорта.

Лучшие мастера края в шатре "Страна ремесел" провели мастер-классы и открыли большую выставку-продажу этнических сувениров, предметов декоративно-прикладного творчества и художественных работ.

Для юных участников праздника организаторы подготовили локацию "Мульти-Россия". Желающих посмотреть тематические мультфильмы приглашали в теплый шатер, угощали чаем со сладостями. Маленькие участники праздника также посетили выездную площадку парка флоры и фауны "Роев ручей" с контактным зоопарком.

Особым вниманием у ребят пользовалось речное судно - струг. Именно на таких оригинальных лодках по Енисею казаки - основатели Красноярска прибыли с воеводой Андреем Дубенским и заложили острог, ставший предтечей краевого центра.

Яркой праздничной точкой Дня народного единства стал традиционный флешмоб "Сибирский хоровод", объединивший в одном танце представителей различных культурных традиций и национальностей.