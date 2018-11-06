Новые танки Т-72Б3 продолжают поступать на вооружение Российской армии

Танковый взвод из 3 боевых машин Т-72Б3 пополнил парк техники Омского автобронетанкового инженерного института. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Новейшая боевая техника, выпускаемая корпорацией "Уралвагонзавод", будет активно задействована в ходе обучения будущих офицеров сухопутных войск.

Т-72Б3 в настоящее время являются новейшей модификацией российских основных боевых танков.

Машина вооружена 125-мм пушкой 2А46М-5 с улучшенными характеристиками. С ней спарен 7,62-мм ПКТМ. В качестве зенитного вооружения применен 12,7-мм "Утес".

Основой системы управления огнем является прицел "Сосна-У", позволяющий одинаково эффективно уничтожать разнообразные цели как днем, так и ночью.

Если Т-72Б3 первых выпусков комплектовались двигателями мощностью в 840 л.с., то сейчас на них устанавливаются 1130-сильные силовые установки. Благодаря этому нововведению значительно повысилась максимальная скорость (до 70 км/ч) и улучшились маневренные характеристики.

В самых новых версиях основного боевого танка существенно усилена способность противостоять боеприпасам противника: появились бортовые экраны нового типа, противокумулятивные решетки и специальные комплекты съемной модульной защиты.

