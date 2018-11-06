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06.11.2018 09:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ангарске ребенок утонул, провалившись под лед

Текст: Надежда Столярчук

В Ангарске Иркутской области девятилетний мальчик погиб, провалившись под лед.

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Как рассказали в пресс-службе МЧС по региону, трагедия произошла на реке Китой. Два мальчика девяти лет и 18-летний парень, гуляя, вышли на лед в районе старого моста. Хрупкий осенний лед не выдержал и проломился. Один из мальчиков и молодой человек оказались в воде. Второй ребенок побежал за помощью.

В итоге на берег удалось выбраться лишь 18-летнему парню.

- Его с диагнозом общее переохлаждение доставили в ангарскую городскую больницу. Второй мальчик пока не найден, поиски продолжаются, - сообщил старший государственный инспектор по маломерным судам Ангарского инспекторского участка Владимир Агафонов.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область
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