В Ангарске ребенок утонул, провалившись под лед

В Ангарске Иркутской области девятилетний мальчик погиб, провалившись под лед.

Как рассказали в пресс-службе МЧС по региону, трагедия произошла на реке Китой. Два мальчика девяти лет и 18-летний парень, гуляя, вышли на лед в районе старого моста. Хрупкий осенний лед не выдержал и проломился. Один из мальчиков и молодой человек оказались в воде. Второй ребенок побежал за помощью.

В итоге на берег удалось выбраться лишь 18-летнему парню.

- Его с диагнозом общее переохлаждение доставили в ангарскую городскую больницу. Второй мальчик пока не найден, поиски продолжаются, - сообщил старший государственный инспектор по маломерным судам Ангарского инспекторского участка Владимир Агафонов.