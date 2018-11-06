В Новосибирске самку гиббона обрадовал жених из Франции

Новосибирский зоопарк сообщил о пополнении в коллекции приматов, сюда из французского зоопарка Бранфере прибыл самец камбоджийского гиббона. Он составил пару одной из самок, и она очень обрадовалась сородичу.

Лола живет в зоопарке Новосибирска с 2001 года, а вот самцу по кличке Матай, который теперь стал ее соседом, всего шесть лет. Несмотря на солидную разницу в возрасте, приматы отвечают друг другу взаимностью, в их вольере не происходит никаких стычек, они подружились с первого дня. Специалисты зоопарка надеются на скорое появления потомства, ведь этот вид находится под угрозой исчезновения и в зоопарках мира камбоджийских гиббонов немного.

- Трогательные сцены можно наблюдать сейчас и в вольере черно-белых лемуров вари, - добавили в пресс-службе Новосибирского зоопарка. - Для создания пары из токийского зоопарка Уэно к нам прибыл самец Мао. Его соединили с самкой Несс. Она живет в нашем зоопарке с 2013 года. Самец и самка сразу поладили, уже вскоре после знакомства они сидели рядом и общались.

Как отмечают специалисты зоопарка, для приматов родственные связи очень важны, в дикой природе они проводят жизнь в окружении сородичей. Значит, и в неволе приматам следует создавать для этого все условия. Поэтому Новосибирский зоопарк совместно с коллегами по всему миру уделяет большое внимание созданию пар приматов.