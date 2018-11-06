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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Новосибирске самку гиббона обрадовал жених из Франции

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Новосибирский зоопарк сообщил о пополнении в коллекции приматов, сюда из французского зоопарка Бранфере прибыл самец камбоджийского гиббона. Он составил пару одной из самок, и она очень обрадовалась сородичу.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
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Лола живет в зоопарке Новосибирска с 2001 года, а вот самцу по кличке Матай, который теперь стал ее соседом, всего шесть лет. Несмотря на солидную разницу в возрасте, приматы отвечают друг другу взаимностью, в их вольере не происходит никаких стычек, они подружились с первого дня. Специалисты зоопарка надеются на скорое появления потомства, ведь этот вид находится под угрозой исчезновения и в зоопарках мира камбоджийских гиббонов немного.

- Трогательные сцены можно наблюдать сейчас и в вольере черно-белых лемуров вари, - добавили в пресс-службе Новосибирского зоопарка. - Для создания пары из токийского зоопарка Уэно к нам прибыл самец Мао. Его соединили с самкой Несс. Она живет в нашем зоопарке с 2013 года. Самец и самка сразу поладили, уже вскоре после знакомства они сидели рядом и общались.

Как отмечают специалисты зоопарка, для приматов родственные связи очень важны, в дикой природе они проводят жизнь в окружении сородичей. Значит, и в неволе приматам следует создавать для этого все условия. Поэтому Новосибирский зоопарк совместно с коллегами по всему миру уделяет большое внимание созданию пар приматов.

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Как наши приматы встречают новеньких Новосибирский зоопарк увеличил свою коллекцию приматов. Из французского зоопарка Бранфере мы получили самца камбоджийского гиббона. Решение о его отправке в Новосибирск было принято по рекомендации координатора программы сохранения вида. Самцу шесть лет, его зовут Матай. Он составил пару самке по имени Лола, живущей у нас с 2001 года. Лола очень обрадовалась появлению сородича, Матай ответил ей взаимностью. Никаких стычек, даже настороженности не было. Мы уверены, что и дальше у пары камбоджийских гиббонов все будет хорошо, и надеемся на скорое появление потомства. В зоопарках мира этих животных мало, вид находится под угрозой исчезновения. Трогательные сцены можно наблюдать сейчас и в вольере черно-белых лемуров вари. Для создания пары из зоопарка Уэно (г. Токио, Япония) в наш зоопарк прибыл самец Мао. Его соединили с самкой Несс. Она живет в нашем зоопарке с 2013 года. Самец и самка сразу поладили. Уже вскоре после знакомства они сидели рядом и общались. Для приматов социальные связи имеют большое значение. В природе большинство представителей отряда всю свою жизнь проводят в окружении сородичей. В условиях зоопарка также очень важно, чтобы животные общались с себе подобными. Поэтому Новосибирский зоопарк совместно с коллегами постоянно ведет работу по созданию пар. ❤ Фото: Анна Новикова #nskzoo #zoo #зоопарк #zoonsk #новосибирскийзоопарк

Публикация от Новосибирский Зоопарк (@nskzoo)

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