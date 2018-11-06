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06.11.2018 19:10
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Испытали "Ураган"

Флот получит новый корабль с "Калибрами"
Текст: Сергей Птичкин
Российская газета - Федеральный выпуск №7712 (249)
Ракетный корабль проекта 22800 "Ураган", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр-НК", завершил важнейший этап государственных испытаний в северных широтах и прибыл в Санкт-Петербург.

Об этом заявил представитель департамента информации минобороны по ВМФ Игорь Дыгало. Сообщается, что в ходе ключевого этапа испытаний на полигонах Белого моря корабль успешно произвел ракетные пуски комплексом высокоточного оружия "Калибр-НК" по морской и береговой мишеням.

По словам Дыгало, в Белом море на корабле проверены и нареканий не вызвали системы жизнеобеспечения, двигательная установка и энергетика. В ходе этих проверок корабль показал высокую мореходность и управляемость при маневрировании в специфических гидрометеоусловиях, характерных для северной морской зоны.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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Завершающий этап программы госиспытаний пройдет на Балтике. После чего "Ураган" будет передан Военно-морскому флоту.

Всего планируется построить для ВМФ РФ не менее 18 кораблей данного проекта. Свое имя корабль получил в честь первого советского боевого надводного корабля, спроектированного и построенного собственными силами.

Корабли проекта 22800 относятся к малым ракетным. Их водоизмещение 800 тонн. Основное оружие - многоцелевые крылатые ракеты "Калибр-НК" и противокорабельные ракеты "Оникс". Восемь пусковых установок размещены в кормовой части. В носовой части имеется 76,2-мм автоматическая универсальная артиллерийская установка АК-176МА.

Противовоздушную защиту "Урагана" обеспечивают две шестиствольные 30-мм артустановки АК-630. В последующем на такие корабли в качестве системы противовоздушной обороны будут устанавливать ракетно-пушечные модули "Панцирь-МЕ".

Основное оружие кораблей проекта 22800 - многоцелевые крылатые ракеты "Калибр-НК", противокорабельные ракеты "Оникс" и 76,2-мм автоматическая универсальная артустановка АК-176МА

Проект 22800 разработан специалистами Центрального морского конструкторского бюро "Алмаз", находящегося в Санкт-Петербурге.

Основное назначение малых ракетных кораблей - ведение боевых действий в ближней морской зоне. Однако поскольку они имеют хорошую мореходность, то могут привлекаться к выполнению задач и вдали от родных берегов. В частности, корабли проекта 22800 могут выполнять задачи эскортного обеспечения различных конвоев, вести антипиратскую и антитеррористическую деятельность.

Фото: Минобороны РФ
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Максимальная скорость хода - 30 узлов. Автономность - 15 суток. Дальность плавания - 2500 миль.

Помимо "Урагана" завершает госиспытания второй корабль такого же проекта - "Тайфун". Возможно, он войдет в строй до конца 2018 года. 5 мая этого года спущен на воду третий корабль проекта 22800, названный "Шквал". На церемонии присутствовал тогдашний замминистра обороны Юрий Борисов. О "Шквале" он сказал: "Это действительно инновационный проект, реализованный с помощью самых современных технологий. Очень зубастенький получился корабль". Эти слова можно отнести ко всем кораблям проекта 22800. На заводе "Пелла" в Ленинградской области идет строительство четвертого малого ракетного корабля "Буря".

Известно, что следующие три корабля этого проекта под названиями "Шторм", "Охотск" и "Вихрь" будут строиться в Крыму на заводе "Море" в Феодосии.

"Ураган" и "Тайфун" войдут в состав Балтийского флота. В последующем каждый военный флот России получит малые ракетные корабли проекта 22800.

Как считают эксперты, за счет малых ракетных кораблей проекта 22800 существенно обновится надводная группировка носителей высокоточного оружия отечественного ВМФ.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Оружие с Сергеем Птичкиным
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