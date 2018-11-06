Ракетный корабль проекта 22800 "Ураган", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр-НК", завершил важнейший этап государственных испытаний в северных широтах и прибыл в Санкт-Петербург.

Об этом заявил представитель департамента информации минобороны по ВМФ Игорь Дыгало. Сообщается, что в ходе ключевого этапа испытаний на полигонах Белого моря корабль успешно произвел ракетные пуски комплексом высокоточного оружия "Калибр-НК" по морской и береговой мишеням.

По словам Дыгало, в Белом море на корабле проверены и нареканий не вызвали системы жизнеобеспечения, двигательная установка и энергетика. В ходе этих проверок корабль показал высокую мореходность и управляемость при маневрировании в специфических гидрометеоусловиях, характерных для северной морской зоны.

Завершающий этап программы госиспытаний пройдет на Балтике. После чего "Ураган" будет передан Военно-морскому флоту.

Всего планируется построить для ВМФ РФ не менее 18 кораблей данного проекта. Свое имя корабль получил в честь первого советского боевого надводного корабля, спроектированного и построенного собственными силами.

Корабли проекта 22800 относятся к малым ракетным. Их водоизмещение 800 тонн. Основное оружие - многоцелевые крылатые ракеты "Калибр-НК" и противокорабельные ракеты "Оникс". Восемь пусковых установок размещены в кормовой части. В носовой части имеется 76,2-мм автоматическая универсальная артиллерийская установка АК-176МА.

Противовоздушную защиту "Урагана" обеспечивают две шестиствольные 30-мм артустановки АК-630. В последующем на такие корабли в качестве системы противовоздушной обороны будут устанавливать ракетно-пушечные модули "Панцирь-МЕ".

Основное оружие кораблей проекта 22800 - многоцелевые крылатые ракеты "Калибр-НК", противокорабельные ракеты "Оникс" и 76,2-мм автоматическая универсальная артустановка АК-176МА

Проект 22800 разработан специалистами Центрального морского конструкторского бюро "Алмаз", находящегося в Санкт-Петербурге.

Основное назначение малых ракетных кораблей - ведение боевых действий в ближней морской зоне. Однако поскольку они имеют хорошую мореходность, то могут привлекаться к выполнению задач и вдали от родных берегов. В частности, корабли проекта 22800 могут выполнять задачи эскортного обеспечения различных конвоев, вести антипиратскую и антитеррористическую деятельность.

Максимальная скорость хода - 30 узлов. Автономность - 15 суток. Дальность плавания - 2500 миль.

Помимо "Урагана" завершает госиспытания второй корабль такого же проекта - "Тайфун". Возможно, он войдет в строй до конца 2018 года. 5 мая этого года спущен на воду третий корабль проекта 22800, названный "Шквал". На церемонии присутствовал тогдашний замминистра обороны Юрий Борисов. О "Шквале" он сказал: "Это действительно инновационный проект, реализованный с помощью самых современных технологий. Очень зубастенький получился корабль". Эти слова можно отнести ко всем кораблям проекта 22800. На заводе "Пелла" в Ленинградской области идет строительство четвертого малого ракетного корабля "Буря".

Известно, что следующие три корабля этого проекта под названиями "Шторм", "Охотск" и "Вихрь" будут строиться в Крыму на заводе "Море" в Феодосии.

"Ураган" и "Тайфун" войдут в состав Балтийского флота. В последующем каждый военный флот России получит малые ракетные корабли проекта 22800.

Как считают эксперты, за счет малых ракетных кораблей проекта 22800 существенно обновится надводная группировка носителей высокоточного оружия отечественного ВМФ.