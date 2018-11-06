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06.11.2018,  
10:28
Текст:  Светлана Цыганкова

МРК "Ураган" отстрелялся "Калибрами" в Белом море

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Малый ракетный корабль "Ураган" вернулся в Санкт-Петербург после завершения обязательного этапа государственных испытаний в Белом море. В Петербурге он завершит госиспытания, сообщили во вторник в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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В северных широтах "Ураган" успешно произвел ракетные пуски из высокоточного оружия "Калибр" по морской и береговой мишеням. Экипаж малого корабля проверил системы жизнеобеспечения, двигательную установку и энергетику. По итогам, "Ураган" продемонстрировал высокую мореходность и управляемость при маневрировании в сложных северных условиях. Как прокомментировали в командовании ВМФ России, малые корабли нового поколения в ходе испытаний показывают большие возможности, чем планировалось первоначально: и мореходные качества, и эффективность штатного вооружения.

После завершения госиспытаний в Балтийском море, "Ураган" передадут в состав Военно-Морского Флота, произойдет это до конца 2018 года. На судостроительном предприятии Ленобласти планируют построить 18 кораблей этого проекта. Уже заложили третий серийный, но четвертый по счету малый ракетный корабль проекта 22800 "Буря".

Малые ракетные корабли проекта 22800 (шифр "Каракурт") имеют водоизмещение около 800 тонн, скорость - свыше 30 узлов. Корабли несут комплексы высокоточного ракетного и артиллерийского оружия.

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