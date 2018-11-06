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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Петербурженка вышла замуж за умершего мужчину ради квартиры

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге полицейские раскрыли квартирную аферу, когда горожанин путем подделки свидетельства о браке стал собственником квартиры на Новоизмайловском проспекте, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ключевым документом в этой истории стало свидетельство о браке с умершим человеком. Если верить бумаге, то жительница Петербурга вступила в брак с мужчиной, который скончался еще в 2014-м году.

Фото: Следственный комитет Российской Федерации
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В собственности у мужчины находилась квартира на Новоизмайловском проспекте. Однако сама супруга претендовать на квартиру не стала.

По данным Главка, к нотариусу обратился некий 55-летний мужчина, заявивший, что он является наследником умершего со стороны супруги. Как только квартира перешла в его собственность, мужчина тут же выставил ее на продажу.

Сейчас Следственное управление УМВД России по Центральному району Петербурга возбудило по факту случившегося уголовное дело. Предприимчивого "наследника" подозревают в мошенничестве.

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