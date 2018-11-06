В Калининградской области сменился начальник УФСБ

Начальником управления ФСБ России по Калининградской области назначен генерал-майор Валерий Белицкий. Соответствующий указ президента Российской Федерации подписан 17 октября 2018 года.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФСБ, Валерий Белицкий ранее возглавлял Кемеровское управление ведомства. Службу он начал в 1988 году оперуполномоченным и прошел карьерный путь до первого лица УФСБ России по Кемеровской области. Имеет государственные и ведомственные награды.

Новый руководитель был представлен личному составу управления 31 октября и приступил к исполнению обязанностей. Ранее УФСБ самого западного российского региона руководил генерал-майор Леонид Михайлюк, переведенный на этот пост с должности начальника УФСБ по Вологодской области в сентябре 2016 года.