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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Калининградской области сменился начальник УФСБ

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)
Фото: Пресс-служба УФСБ России по Калининградской области Фото: Пресс-служба УФСБ России по Калининградской области
Фото: Пресс-служба УФСБ России по Калининградской области

Начальником управления ФСБ России по Калининградской области назначен генерал-майор Валерий Белицкий. Соответствующий указ президента Российской Федерации подписан 17 октября 2018 года.

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Как сообщили в пресс-службе регионального УФСБ, Валерий Белицкий ранее возглавлял Кемеровское управление ведомства. Службу он начал в 1988 году оперуполномоченным и прошел карьерный путь до первого лица УФСБ России по Кемеровской области. Имеет государственные и ведомственные награды.

Новый руководитель был представлен личному составу управления 31 октября и приступил к исполнению обязанностей. Ранее УФСБ самого западного российского региона руководил генерал-майор Леонид Михайлюк, переведенный на этот пост с должности начальника УФСБ по Вологодской области в сентябре 2016 года.

Власть Безопасность Спецслужбы Правительство ФСБ Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
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