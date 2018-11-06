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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани два человека погибли и пятеро пострадали в ДТП

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Кубани Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Кубани
Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Кубани

В Усть-Лабинском районе Кубани произошло ДТП, в котором погибли два человека. Еще пятеро получили травмы разной тяжести.

По данным полиции, авария произошла на 16-м километре автотрассы Усть-Лабинск - Лабинск - Упорное.

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- По предварительным данным, 54-летний мужчина, управляя легковым автомобилем Lada Largus, на закругленном участке дороги не справился с управлением, машина вылетела с трассы, опрокинулась и врезалась в электроопору, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате аварии 54-летний водитель и 71-летняя женщина-пассажир от полученных травм погибли на месте. Еще пять пассажиров, в том числе девочка 10 лет, получили различные травмы. Им оказали медицинскую помощь.

Сейчас полиция устанавливает все причины и обстоятельства ЧП. Известно, что Lada Largus получила очень сильные повреждения. Дорога в месте аварии не перекрывалась.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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