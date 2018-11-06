Видео: Полет Су-57 показали в необычном ракурсе

Опубликовано необычное видео полета российского истребителя пятого поколения Су-57, которое снято с рампы транспортного самолета Ан-12. Благодаря чему зрителям представилась возможность увидеть в действии "лицо" самолета-невидимки, и даже заглянуть в глаза пилота.

Полет проходил над территорией Астраханской области, где находится полигон государственного летно-испытательного центра Минобороны имени Чкалова.

Как сообщает телеканал "Звезда", истребителями управляли летчик-испытатель Сергей Богдан и начальник ГЛИЦ генерал-майор Радик Бариев. Оба пилота удостоены звания Героя России.

На кадрах видео появляется возможность рассмотреть все нюансы "пиксельного" камуфляжа истребителей. Благодаря новой силовой установке Су-57 летает на сверхзвуковой бесфорсажной крейсерской скорости. Истребитель обладает сверхманевренностью, в том числе при полете на сверхзвуковой скорости. Там высокий уровень автоматизации и интеллектуализации процессов боевого применения, эффективная комплексная оборона.

По мнению председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности генерал-полковника Виктора Бондарева, отечественный истребитель пятого поколения во многом превосходит американские аналоги.

"Я тоже считаю, что F-35, несмотря на количественное превосходство в абсолютных цифрах (по состоянию на 1 июля 2018-го их изготовлено более 300), по летно-техническим характеристикам во многом уступают нашему Су-57", - заявил в интервью "РГ" Виктор Бондарев.

Истребитель может воевать в одиночку и в рамках концепции "единого поля". Су-57 способен передавать данные о целях на другие самолеты и наземные комплексы ПВО, а также получать целеуказания от них. Бортовая система управления сопровождает до 60 целей, одновременно обстреливая 16 из них.