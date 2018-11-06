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Рубрика: Общество

Рособрнадзор запретил прием в один вуз и семь филиалов

Текст: Мария Набиркина

Каждую неделю в течение осени Рособрнадзор озвучивает результаты проверок вузов: кому-то подтвердили госаккредитацию, кому-то продлили, а кому-то нет. В этот раз удача не улыбнулась Международному институту управления и права и семи филиалам Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права - в Краснодаре, Калининграде, Новосибирске, Наро-Фоминске, Гатчине, Бокситогорске и Ереване.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Из-за того, что не были вовремя устранены несоответствия ФГОС по содержанию и качеству подготовки студентов, частично лишен госаккредитации и Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт. Также по решению Арбитражного суда приказом Рособрнадзора закрыта лицензия Московского института психологии.

Напомним, лицензия - это право вуза вести образовательную деятельность. Если она аннулирована, вуз обязан прекратить обучение.

Общество Образование Правительство Минобрнауки Рособрнадзор Реформа образования
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