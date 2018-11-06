Россия за шесть лет увеличила число крылатых ракет в 30 раз

За последние шесть лет в российской армии число крылатых ракет выросло в 30 раз.

Об этом говорится в статье газеты "Красная звезда", посвященной шестилетию руководства Сергея Шойгу министерством обороны.

Генерал армии Шойгу добавил, что за это время "количество носителей наземного, морского и воздушного базирования увеличилось более чем в 12 раз, а высокоточных крылатых ракет - более чем в 30 раз". Сказал министр и о причинах подобного роста. Произошло это в основном из-за поставок оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", а также подводных и надводных кораблей с ракетными комплексами "Калибр".

Шойгу сообщил и о болезненной реакции ряда западных стран на действия РФ по повышению собственного оборонного потенциала. Это касается районов размещения оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М". Сейчас в Вооруженных силах сформированы органы управления и специальные подразделения по применению высокоточного оружия большой дальности и подготовке полетных заданий крылатым ракетам всех видов базирования. Такие группировки способны применять ракеты по целям на расстоянии до четырех тысяч километров.