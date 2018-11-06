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06.11.2018,  
10:19
Текст:  Антон Валагин

Создание российско-китайского тяжелого вертолета начнется в 2019 году

Контракт между РФ и КНР на совместную разработку тяжелого вертолета планируется подписать в 2019 году.

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
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- Все технические моменты согласованы, осталось решить финансовые вопросы. Мы надеемся, что соответствующий контракт будет подписан в ближайшие полгода, - рассказал глава "Вертолетов России" Андрей Богинский на выставке вооружений в Чжухае.

Напомним, межправительственное соглашение по разработке вертолета было  подписано в 2016 году. Согласно документу "Вертолеты России" и китайская компания Avicopter займутся созданием перспетикного тяжелого вертолета для организации его серийного производства в КНР. Российский холдинг вложит в проект технологии, разработает техническое предложение и отдельные системы машины на контрактной основе. Китайская сторона  будет следить за реализацией программы в целом: проектированием, строительством опытных образцов, их испытаниями, сертификацией и организацией серийного производства.

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