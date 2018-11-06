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Рубрика: Культура

Третьяковская галерея покажет в Ватикане русский путь

Текст: Иван Владимиров
Фото: Сергей Куксин
В музеях Ватикана 19 ноября открывается выставка "Русский путь. От Дионисия до Малевича". Об этом на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" рассказали директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и директор Музеев Ватикана Барбара Ятта.

Выставка станет продолжением культурного диалога, первым этапом которого был показ шедевров Пинакотеки Ватикана в Москве в 2016 году. Тогда в Инженерный корпус Третьяковской галереи, где открыта была выставка "Roma Aeterna", стояли очереди желающих увидеть легендарные произведения Беллини, Рафаэля, Караваджо… В ответном проекте Россия везет в Рим иконы XV-XVII веков, знаковые для русского искусства картины второй половины XIX века, в том числе полотна Александра Иванова, Ивана Крамского, Ильи Репина, Михаила Нестерова, Исаака Левитана, Николая Ге, а также известные работы мастеров ХХ века, в частности, Василия Кандинского, Наталии Гончаровой, Казимира Малевича. Основная часть работ, 47 произведений, - из коллекции Третьяковской галереи.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Также свои работы для выставки дают Русский музей, Пермская государственная художественная галерея, Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Ивановский областной художественный музей, Нижегородский художественный музей, Устюженский краеведческий музей… Всего в Ватикане будут показаны 54 шедевра отечественного искусства.

Но этот важнейший международный проект впечатляет не только качеством и количеством работ, большая часть которых стали знаковыми для истории русского искусства, но и своей концепцией. Кураторы проекта Аркадий Ипполитов (Государственный Эрмитаж), Татьяна Самойлова и Татьяна Юденкова (Третьяковская галерея) решили отказаться от хронологического принципа показа искусства пяти веков. Как заметил Аркадий Ипполитов, кураторы решили сосредоточиться не на изменениях, а попытаться выявить константы, которые остаются важными для художников разных эпох в истории России. А поскольку, к сожалению, русское искусство XIX века меньше известно западному зрителю, чем, допустим, русский авангард, то встала задача представить картины передвижников в новом контексте. Этот контекст, по словам Татьяны Юденковой, определяется, прежде всего, философскими исканиями русской интеллигенции и ее напряженным этическим поиском ответов на вопросы, поставленных "веком железным". Русские художники мучительно искали ответы на те же вопросы, которые формулировали в своих произведениях Федор Тютчев, Николай Гоголь, Лев Толстой, Федор Достоевский… Попытка найти "веков связующую нить", общую как и для древнерусского искусства, так и для живописи передвижников XIX века, определила концепцию и структуру выставки.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Как сказала Зельфира Трегулова, экспозиция будет выстроена на непривычном сопоставлении шедевров искусства допетровского времени и знаменитых картин, написанных уже в Новое время. Так, например, "Неутешное горе" Ивана Крамского окажется напротив иконы "Не рыдай Мене, Мати", а его же "Христос в пустыне" - рядом с пермской деревянной скульптурой XVIII века "Христос в темнице". "Черный квадрат" Казимира Малевича будет показан рядом с иконой "Страшный Суд" XVI века.
Музеи Ватикана и Третьяковская галерея приняли решение, что вход на выставку, которая в галерее колоннады собора Святого Петра, а именно - в Крыле Карла Великого, будет бесплатным.

Этот важнейший по значимости проект, позволяющий представить русское искусство Риму и миру, стал возможен благодаря поддержке благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт".

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