Три ошибки сделали на памятной монете в честь встречи Путина и Трампа

На выставленной на продажу интернет-магазином сувениров White House памятной монете, выпущенной в честь встречи в Хельсинки в июле этого года президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пользователи соцсетей обнаружили как минимум три ошибки.

На одной стороне монеты размещены портреты Владимира Путина и Дональда Трампа, на другой - изображение кафедрального собора финской столицы. Надписи на английском языке выполнены без ошибок. А вот русский перевод авторам монеты не очень удался. На стороне, где расположен кафедральный собор, можно увидеть и голубя мира с ветвью в клюве. Внизу выбита надпись - "Diplomatic History" и ее русский перевод: "ддипломатическая история" (все строчными буквами). Вместо "Новая эра" написано "Новое эра". А "Helsinki Summit" переведен как "Хельпинский саммит".