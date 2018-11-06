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Умер актер из "Пиратов ХХ века" Геннадий Четвериков

НОВОСТЬ06.11.2018, 22:45
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Советский актер и каскадер, признанный силач отечественного кинематографа, член Гильдии киноактеров Беларуси, член Белорусского союза кинематографистов Геннадий Четвериков скончался 5 ноября в возрасте 83 лет.

Об этом сообщает НСН. Причина смерти артиста не указана.

Четвериков родился 28 апреля 1935 года в Оренбурге. Окончил Уфимское военно-музыкальное училище, играл в военном оркестре на тубе. Серьезно занимался силовыми видами спорта, борьбой и легкой атлетикой. Принимал участие в цирковых представлениях, где жонглировал гирями и носил на плечах пианистку вместе с пианино.

В 1956 году в Кишиневе, на студии "Молдовафильм", началась его карьера. Экранный дебют - эпизодическая роль японского офицера в исторической драме 1967 года "Сергей Лазо".

Далее - "Последний гайдук", "Будёновка", "Марк Твен против…", "Кольца Альманзора", "Емельян Пугачев", "Подарок черного колдуна", "Пираты XX века", "Ярослав Мудрый", "Новые сказки Шахерезады", "Черный замок Ольшанский", "Воры в законе", "Хрусталев, машину!", "Трудно быть богом" Германа, "Узник замка Иф", другие.

Легендарной стала сцена на съемках картины "И на камнях растут деревья" Станислава Ростоцкого, где актер на спине, по глубокой воде подносил к ладье викингов целого лося и поднимался с ним по мокрому трапу.

О дате и места прощание с Четвериковым станет известно позднее.

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