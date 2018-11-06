Умерла актриса "Моей прекрасной няни" и "Интернов" Наталья Корчагина

Советская, российская актриса кино, ТВ и театра - ведущая актриса Московского ТЮЗа, заслуженная артистка Российской Федерации Наталья Корчагина скончалась в возрасте семидесяти лет 5 ноября.

Информация об этом появилась на ресурсе "Театрал". Без указания причин смерти актрисы.

Наталья Корчагина родилась 24 июля 1948 года. В Московском ТЮЗа служила с 1974-го. Звание заслуженной получила в 2002-м.

В МТЮЗе играла Карамзину в пьесе "Пушкин. Дуэль. Смерть", Никулину в "С любимыми не расставайтесь", Маковницу в "Фалалее".

Экранный дебют - 1976 год, телефильм "В одном микрорайоне". Следом - "Встреча на далеком меридиане", молдавская драма "Кто - кого", "Господня рыба" - по Куприну, "Мама, не горюй 2", сериалы "Моя прекрасная няня", "Атлантида", "Интерны", "Шериф" - всего более двадцати работ.

Похороны Натальи Корчагиной пройдут 8 ноября. Прощание состоится в МТЮЗе с 10:30 до 12:00. Отпевание - в 13:00 в Храме Воскресения Словущего, Брюсов переулок, 15/2.