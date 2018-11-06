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06.11.2018 17:45
Рубрика: Общество

В "Роскосмосе" прокомментировали сбой в работе компьютера на борту МКС

В работе одного из трех компьютеров управления на российском сегменте МКС произошел сбой. Однако неисправность не повлияет на работу станции, заверили в "Роскосмосе".

"Штатная циклограмма позволяет бесконечно долго летать и на двух каналах", - объяснили в госкорпорации.

Фото: depositphotos.com
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Для восстановления работы компьютера нужно будет провести перезагрузку. Она запланирована на четверг, 8 ноября. Это необходимо для уверенности в том, что стыковка с кораблем "Прогресс" пройдет успешно. Запуск должен состояться 16 ноября с космодрома Байконур.

"Менять компьютер необходимости нет", - подчеркивается в сообщении на сайте "Роскосмоса".

Предыдущая нештатная ситация на МКС была зафиксирована в конце августа. В ночь на 30 августа на станции произошла утечка воздуха. Экипаж после проверки всех отсеков нашел микротрещину в бытовом отсеке пристыкованного к МКС корабля "Союз МС-09". Космонавты смогли закрыть отверстие специальным герметиком.
 

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