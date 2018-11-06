В США рассказали о новом уровне отношений с Беларусью

Двусторонние отношения между США и Беларусью, с точки зрения президента Джеймстаунского фонда Глена Ховарда, в настоящее время "наполняются большим доверием и выходят на новый уровень". Свою позицию он изложил в беседе с журналистами после встречи 6 ноября с главой белорусского государства Александром Лукашенко.

Данный визит группы американских политологов, по мнению Хорварда, "является прекрасной возможностью для Джеймстаунского фонда привезти сюда своих специалистов в области безопасности, провести переговоры с белорусскими коллегами, в министерствах".

По словам эксперта, недавнее посещение Минска помощником госсекретаря США по европейским и евразийским делам Уэссом Митчеллом дает основания полагать, что оно позволит вывести двусторонние контакты на качественно новый уровень. "Встреча с главой белорусского государства превзошла все мои ожидания, и каждый визит в Беларусь - очень памятное и радостное событие. Многие из нас уже здесь не впервые. Для меня это третий визит. Кроме того, здесь есть и новые лица", - добавил Глен Ховард.

Политику двойных стандартов, которая все чаще проявляется в мировой политике, не разделяет, судя, по его словам, и старший директор Центра дипломатии и глобальных отношений имени Дж.Байдена Майкл Карпентер. Нецелесообразно, заявил он БЕЛТА после встречи с Лукашенко, ставить Беларусь в положение ложного выбора в развитии отношений на восточном и западном векторах. "По крайней мере, с моей точки зрения, нет необходимости просить Беларусь выбирать между своими союзническими отношениями, тесными историческими и культурными связями с Россией и улучшением отношений с США. Это ложный выбор", - считает аналитик.

Он выразил надежду, что нормализация двусторонних отношений будет происходить быстрыми темпами. В то же время Карпентер с сожалением указал на отсутствие представительства на уровне послов между странами, что оказывает сдерживающее влияние на этот процесс. Ведь дипломатия является платформой для развития сотрудничества и по другим направлениям. "Конечно, надо развивать отношения и на уровне народов, обеспечить тесные связи между американцами и белорусами", - добавил эксперт.

Американский аналитик, который накануне посетил в Минске Парк высоких технологий, высоко оценил достижения Беларуси и в IT-сфере. Он был поражен тем количеством молодых и талантливых людей, которые работают в этом парке, тем количеством предпринимателей, которые используют данную организацию в качестве инкубатора своих бизнес-идей.

А конкретизируя свою позицию относительно участия Беларуси в международных процессах, эксперт Центра по анализу европейской политики Бен Ходжес сказал, что Минск "играет ключевую роль в снижении напряженности в регионе". Его, в частности, "очень впечатлил уровень открытости, прозрачности и готовности белорусского руководства идти на контакт". Бен Ходжес подчеркнул, что он впечатлен потенциалом и способностью Беларуси, граничащей с тремя странами - членами НАТО, а также Россией и Украиной, играть важную роль по обеспечению стабильности в регионе.

