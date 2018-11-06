Видео: Останкинская башня дебютировала в акции "Ночь искусств"

Останкинская башня отметила свой 51-й день рождения, присоединившись к всероссийской акции "Ночь искусств". Впервые в истории гости телебашни смогли полюбоваться видами Москвы с высоты птичьего полета в ночное время.

В мультимедийном комплексе прошли экскурсии под аккомпанемент dj-сета на высоте 337 метров. С помощью интерактивного оборудования посетители могли построить всю башню со стадии фундамента, смоделировать погоду и даже послушать "симфонию" металлических тросов. О том, как легендарная телебашня провела бессонную ночь - в нашем видео.