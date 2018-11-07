Без тягача: китайцы удивили самодвижущимися орудиями Тип 66

На продолжающейся выставке в Чжухае представлены модернизированные образцы 152-мм артиллерийских орудий Тип 66. Эти пушки-гаубицы являются клонами отечественной пушки-гаубицы Д-20.

Some Chinese upgraded old type 66 152mm howitzers,new version with APU & self propelled version. pic.twitter.com/neC9Q4gnOb — Caesar (@Ninja998998) 5 ноября 2018 г.

Конструкторы Поднебесной радикально повысили их мобильность, установив двигатели и механизмы управления. В результате они обрели способность самостоятельно передвигаться на короткие дистанции, не прибегая к помощи тягачей. Максимальная дальность самодвижения может достигать 80 км. Вес такой артустановки теперь составляет 7,7 т. Благодаря внедрению новых боеприпасов максимальная дальность стрельбы возросла до 34 км.

Также демонстрируется вариант установки такого орудия на шасси бронированного автомобиля. Боевая масса такой колесной САУ достигает 18 т, в экипаж входят 4 человека.

Над самодвижущимися орудиями работали в различных странах. Одной из самых известных является шведская 155-мм гаубица FH77. Можно также упомянуть южноафриканскую G5.

В СССР также были созданы подобные системы. Это 57-мм СД-57, 85-мм СД-44, СД-48 и СД-66.

Самой совершенной отечественной разработкой стала противотанковая 125-мм 2А45М "Спрут-Б", весившая 6500 кг. Благодаря установке двигателя мощностью в 39 л.с. она была способна передвигаться со скоростью 14 км/ч.