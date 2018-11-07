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07.11.2018,  
12:25
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Без тягача: китайцы удивили самодвижущимися орудиями Тип 66

На продолжающейся выставке в Чжухае представлены модернизированные образцы 152-мм артиллерийских орудий Тип 66. Эти пушки-гаубицы являются клонами отечественной пушки-гаубицы Д-20.

Конструкторы Поднебесной радикально повысили их мобильность, установив двигатели и механизмы управления. В результате они обрели способность самостоятельно передвигаться на короткие дистанции, не прибегая к помощи тягачей. Максимальная дальность самодвижения может достигать 80 км. Вес такой артустановки теперь составляет 7,7 т. Благодаря внедрению новых боеприпасов максимальная дальность стрельбы возросла до 34 км.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Также демонстрируется вариант установки такого орудия на шасси бронированного автомобиля. Боевая масса такой колесной САУ достигает 18 т, в экипаж входят 4 человека.

Над самодвижущимися орудиями работали в различных странах. Одной из самых известных является шведская 155-мм гаубица FH77. Можно также упомянуть южноафриканскую G5.

В СССР также были созданы подобные системы. Это 57-мм СД-57, 85-мм СД-44, СД-48 и СД-66.

Самой совершенной отечественной разработкой стала противотанковая 125-мм 2А45М "Спрут-Б", весившая 6500 кг. Благодаря установке двигателя мощностью в 39 л.с. она была способна передвигаться со скоростью 14 км/ч.

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