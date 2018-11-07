Bild: В ФРГ тело свидетеля три дня находилось в туалете суда

Тело пенсионера, скончавшегося в туалете районного суда в городе Киль, обнаружили спустя три дня после смерти. Он умер в результате сердечного приступа.

Жертва мошенников, 70-летний гражданин Германии, пришел в суд дать показания по делу о фальшивых ДТП. Процесс отложили из-за неявки обвиняемого.

Как сообщает Bild, тело погибшего три дня находилось в кабинке общественной уборной. Сотрудники суда заметили запертую кабинку, но не придали этому значения, так как до этого ее часто закрывали из-за прорыва трубы.

Отныне в суде будут проводить обязательный осмотр общественных туалетов.