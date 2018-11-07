Бронированную бразильскую "Гадюку" реанимировали в Ираке

В Ираке начали возвращать в строй бронетранспортеры EE-11 Urutu. Такие боевые машины поставлялись в эту страну еще во времена правления Саддама Хусейна. По имеющимся данным, было приобретено более 150 БТР, которые принимали активное участие в войне с соседним Ираном.

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الكوادر الهندسية في ورشة التصنيع العسكري التابعة لقوات #الحشد_الشعبي تنجح في اعادة تاهيل وتطوير ناقلات اشخاص بمهام قتالية اقتحامية وبمواصفات امان عالية ، حيث تم ادخالها للخدمية الفعلية .



✌🇮🇶 pic.twitter.com/nrN5jRzKCN — رئاسة الوزراء - هيئة الحشد الشعبي (@teamsmediawar) 5 ноября 2018 г.

После того как американцы разгромили армию Хусейна, они начали снабжать своим оружием новый режим в Багдаде. Под давлением заокеанских оккупационных властей большинство образцов техники, закупленных ранее, было снято с вооружения и сосредоточено на гигантских площадках хранения.

В ходе ожесточенных боевых действий против террористов запрещенной в России группировки ИГИЛ силовые структуры понесли большие потери. В результате в настоящее время они вынуждены возвращать в строй образцы боевой техники, изготовленные в России, Китае, Англии. Дошла очередь и до бразильского оружия.

Первыми вернулись трехосные ЕЕ-9 Cascavel, вооруженные 90-мм орудием, спаренным и зенитным пулеметами. Эти бронеавтомобили сейчас можно все чаще видеть в боевых порядках различных подразделений.

Теперь очередь дошла и до EE-11 Urutu, бронетранспортера, который получил свое название в честь обитающей в Бразилии одной из самых опасных ядовитых змей. Этот БТР с колесной формулой 6х6 весит 14 тонн и может перевозить пехотное отделение в количестве до 12 человек.

Мощность двигателя - 260 л.с. Максимальная скорость - 100 км/ч. Запас хода - 850 км. В башню с вооружением иракцы установили более совершенный прицел. Машину переобули в другие покрышки. В настоящее время она проходит обкатку.