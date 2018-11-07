Законопроект Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2019-2021 годы"

Статья 1. Основные характеристики бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - автономный округ) на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета автономного округа в сумме 187 594 967,8 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Закону;

2) общий объем расходов бюджета автономного округа в сумме 208 001 155,3 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета автономного округа в сумме 20 406 187,5 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 1 января 2020 года в сумме 14 000 000,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по государственным гарантиям автономного округа в сумме 1 000 000,0 тыс. рублей;

5) предельный объем государственного внутреннего долга автономного округа в сумме 91 134 740,6 тыс. рублей;

6) объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга автономного округа в сумме 2 976 629,8 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на плановый период 2020 и 2021 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета автономного округа на 2020 год в сумме 188 687 568,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 189 129 769,2 тыс. рублей согласно приложению 2 к настоящему Закону;

2) общий объем расходов бюджета автономного округа на 2020 год в сумме 213 480 348,6 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 215 161 896,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы на 2020 год в сумме 5 404 554,2 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 10 919 340,7 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета автономного округа на 2020 год в сумме 24 792 780,6 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 26 032 127,3 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга автономного округа на 1 января 2021 года в сумме 38 700 000,0 тыс. рублей и на 1 января 2022 года в сумме 63 800 000,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по государственным гарантиям автономного округа на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей и на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей;

5) предельный объем государственного внутреннего долга автономного округа на 2020 год в сумме 91 576 007,8 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 91 940 893,8 тыс. рублей;

6) объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга автономного округа на 2020 год в сумме 2 980 436,2 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 2 886 756,5 тыс. рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и подпунктом 2 пункта 1 статьи 3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и бюджетами муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

2. Утвердить дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложениям 4 и 5 к настоящему Закону.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета автономного округа и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета автономного округа

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры согласно приложению 6 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры согласно приложению 7 к настоящему Закону.

3. Исполнительные органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, являющиеся главными администраторами доходов бюджета автономного округа, по согласованию с Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - Департамент финансов автономного округа) вправе наделить подведомственные им казенные учреждения отдельными полномочиями главных администраторов доходов бюджета автономного округа путем издания правовых актов.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета автономного округа

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам автономного округа и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

1) на 2019 год согласно приложению 8 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам автономного округа и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

1) на 2019 год согласно приложению 10 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

1) на 2019 год согласно приложению 12 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону.

4. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в том числе в ее составе перечень главных распорядителей средств бюджета автономного округа:

1) на 2019 год согласно приложению 14 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону.

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств:

1) на 2019 год в сумме 19 163 296,0 тыс. рублей;

2) на 2020 год в сумме 19 342 595,8 тыс. рублей;

3) на 2021 год в сумме 19 494 073,0 тыс. рублей.

6. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

1) на 2019 год в сумме 10 342 443,9 тыс. рублей;

2) на 2020 год в сумме 10 581 346,1 тыс. рублей;

3) на 2021 год в сумме 10 576 182,9 тыс. рублей.

7. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

1) на 2019 год в сумме 5 318 686,6 тыс. рублей;

2) на 2020 год в сумме 5 527 152,4 тыс. рублей;

3) на 2021 год в сумме 5 241 181,6 тыс. рублей.

8. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, субвенции, межбюджетные субсидии, иные межбюджетные трансферты, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в порядке, установленном Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - Правительство автономного округа).

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных органов и государственных учреждений автономного округа

1. Правительство автономного округа и государственные органы автономного округа не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2019 году численности работников государственных органов автономного округа и государственных учреждений автономного округа, за исключением случаев принятия решений по перераспределению полномочий или наделению ими, по вводу (приобретению) новых объектов капитального строительства.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа не принимать решения, приводящие к увеличению численности работников органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа и муниципальных учреждений, за исключением случаев, указанных в пункте 1 настоящей статьи.

Статья 6. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов автономного округа

1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

на 2019 год в сумме 77 185 999,7 тыс. рублей;

на 2020 год в сумме 81 625 137,9 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 77 445 855,2 тыс. рублей.

Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

на 2019 год согласно приложению 18 к настоящему Закону;

на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 19 к настоящему Закону.

2. Утвердить региональный фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) автономного округа:

на 2019 год в сумме 11 949 127,6 тыс. рублей;

на 2020 год в сумме 12 427 092,7 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 12 876 172,5 тыс. рублей.

Установить значение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) автономного округа, используемого при определении объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) автономного округа:

на 2019 год - 1,285 ;

на 2020 год - 1,259;

на 2021 год - 1,262.

Утвердить распределение части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) автономного округа на 2019 год согласно приложению 20 и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 21 к настоящему Закону.

Часть дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) автономного округа предоставляется муниципальным районам (городским округам) автономного округа в виде дополнительных нормативов отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от налога на доходы физических лиц для полной (частичной) замены дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности согласно приложениям 24 и 25 к настоящему Закону:

на 2019 год в сумме 5 747 817,8 тыс. рублей;

на 2020 год в сумме 4 736 594,6 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 4 925 986,2 тыс. рублей.

Утвердить на плановый период не распределенный между муниципальными районами (городскими округами) автономного округа объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) автономного округа:

на 2020 год в сумме 2 485 418,5 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 2 575 234,3 тыс. рублей.

3. Утвердить региональный фонд финансовой поддержки поселений автономного округа:

на 2019 год в сумме 2 313 621,4 тыс. рублей;

на 2020 год в сумме 2 464 378,8 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 2 622 674,0 тыс. рублей.

Установить значение критерия выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения, используемого при определении объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений:

на 2019 год - 1,867;

на 2020 год - 1,851;

на 2021 год - 1,779.

Утвердить распределение части дотаций городским округам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений для решения вопросов местного значения поселений из регионального фонда финансовой поддержки поселений на 2019 год согласно приложению 22 и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 23 к настоящему Закону.

Часть дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки поселений предоставляется городским округам автономного округа в виде дополнительных нормативов отчислений в бюджеты городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от налога на доходы физических лиц для полной (частичной) замены дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности согласно приложениям 24 и 25 к настоящему Закону:

на 2019 год в сумме 1 962 299,9 тыс. рублей;

на 2020 год в сумме 1 962 299,9 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 1 962 299,9 тыс. рублей.

Утвердить на плановый период не распределенный между городскими округами автономного округа объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений:

на 2020 год в сумме 150 757,4 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 309 052,6 тыс. рублей.

4. Утвердить общий объем субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов автономного округа:

на 2019 год в сумме 56 382 967,9 тыс. рублей;

на 2020 год в сумме 56 650 812,6 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 56 663 272,2 тыс. рублей.

Утвердить распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на выполнение отдельных государственных полномочий органов государственной власти автономного округа, а также отдельных государственных полномочий в соответствии с законодательством о передаче отдельных государственных полномочий федеральных органов государственной власти на 2019 год согласно приложению 26 и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 27 к настоящему Закону.

5. Оплата услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками, определяемыми местными администрациями в установленном порядке, по выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки и в связи с осуществлением переданных им полномочий Российской Федерации и автономного округа может осуществляться за счет соответствующих субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов автономного округа в порядке, установленном Правительством автономного округа.

6. Утвердить общий объем субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов автономного округа:

на 2019 год в сумме 12 576 778,4 тыс. рублей;

на 2020 год в сумме 15 108 375,0 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 10 499 518,5 тыс. рублей.

Утвердить распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2019 год согласно приложению 28 и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 29 к настоящему Закону.

Утвердить на плановый период не распределенный между муниципальными районами автономного округа объем субсидий на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений:

на 2020 год в сумме 35 812,6 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 73 415,6 тыс. рублей.

7. Утвердить общий объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов автономного округа:

на 2019 год в сумме 1 673 622,1 тыс. рублей;

на 2020 год в сумме 1 673 373,3 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 1 672 504,1 тыс. рублей.

Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2019 год согласно приложению 30 и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 31 к настоящему Закону.

8. Установить, что не использованные на 1 января 2019 года остатки межбюджетных трансфертов, полученных бюджетами муниципальных районов и городских округов автономного округа из бюджета автономного округа в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое

назначение, подлежат возврату в бюджет автономного округа в 2019 году:

в течение первых 5 рабочих дней - средства федерального бюджета;

в течение первых 15 рабочих дней - средства бюджета автономного округа.

Статья 7. Субсидия федеральному бюджету

Утвердить объем субсидии федеральному бюджету, предоставляемой в целях софинансирования исполнения расходных обязательств Российской Федерации по материально-техническому обеспечению деятельности полиции, в области безопасности граждан:

на 2019 год в сумме 60 000,0 тыс. рублей;

на 2020 год в сумме 60 000,0 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 60 000,0 тыс. рублей.

Статья 8. Субвенция федеральному бюджету

Утвердить объем субвенции федеральному бюджету, предоставление которой осуществляется в соответствии с Соглашением между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством автономного округа о передаче Министерству внутренних дел Российской Федерации части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность:

на 2019 год в сумме 8 040,0 тыс. рублей;

на 2020 год в сумме 5 295,9 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 5 295,9 тыс. рублей.

Статья 9. Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации

Утвердить межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на возмещение расходов по выплате пенсий, назначенных досрочно безработным гражданам (признанным безработными в установленном законодательством Российской Федерации порядке), и выплате социальных пособий на погребение и оказание услуг по погребению умерших неработавших пенсионеров, досрочно оформивших пенсию, согласно гарантированному перечню:

на 2019 год в сумме 30 000,0 тыс. рублей;

на 2020 год в сумме 30 000,0 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 30 000,0 тыс. рублей.

Статья 10. Особенности использования бюджетных ассигнований на обязательное медицинское страхование

1. Установить размер платежа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования:

на 2019 год в сумме 7 503 519,8 тыс. рублей;

на 2020 год в сумме 7 503 519,8 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 7 503 519,8 тыс. рублей.

2. Установить, что не использованные на 1 января 2019 года остатки средств бюджета автономного округа, полученные территориальным фондом обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, подлежат возврату в бюджет автономного округа в 2019 году в течение первых 15 рабочих дней.

Статья 11. Предоставление бюджетных кредитов

1. Установить, что в 2019 году бюджетные кредиты муниципальным районам и городским округам автономного округа предоставляются из бюджета автономного округа в пределах общего объема ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита бюджета автономного округа на эти цели, в сумме до 3 300 000,0 тыс. рублей на срок до одного года, в том числе на срок, выходящий за пределы финансового года, в сумме 1 320 000,0 тыс. рублей.

2. Установить, что бюджетные кредиты муниципальным районам и городским округам автономного округа предоставляются из бюджета автономного округа для следующих целей:

1) досрочный завоз продукции (товаров) в связи с ограниченными сроками доставки в районы автономного округа;

2) частичное покрытие дефицитов бюджетов;

3) покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов и городских округов автономного округа;

4) покрытие расходов, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

3. Бюджетные кредиты предоставляются на условиях целевого использования, возмездности (по процентным кредитам), срочности, возвратности.

Муниципальные районы и городские округа автономного округа не предоставляют обеспечение исполнения обязательств по возврату бюджетных кредитов.

Бюджетные кредиты муниципальным районам и городским округам автономного округа для досрочного завоза продукции (товаров) в связи с ограниченными сроками доставки в районы автономного округа предоставляются на условиях оплаты процентов за пользование кредитом в размере 0,1 процента годовых.

Бюджетные кредиты муниципальным районам и городским округам автономного округа для частичного покрытия дефицитов бюджетов и покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов и городских округов автономного округа, предоставляются на условиях оплаты процентов за пользование кредитом в размере одной второй ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита.

Бюджетные кредиты муниципальным районам и городским округам автономного округа на покрытие расходов бюджетов муниципальных районов и городских округов автономного округа, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, предоставляются по ставке 0 процентов.

Срок возврата муниципальными районами и городскими округами автономного округа бюджетных кредитов не может превышать один год с момента их выдачи.

Бюджетные кредиты могут быть предоставлены муниципальным районам и городским округам автономного округа, не имеющим просроченной задолженности по ранее предоставленным на возвратной основе бюджетным средствам.

4. Бюджетные кредиты муниципальным районам и городским округам автономного округа предоставляются в порядке, установленном Правительством автономного округа.

Статья 12. Государственные внутренние заимствования автономного округа, государственный внутренний долг автономного округа и предоставление гарантий автономного округа в валюте Российской Федерации

1. Утвердить программу государственных внутренних заимствований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 32 к настоящему Закону.

2. Утвердить программу государственных гарантий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 33 к настоящему Закону.

3. Предоставить в 2019 году Департаменту финансов автономного округа в целях исполнения бюджета автономного округа право привлекать из федерального бюджета бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации в соответствии со статьей 93.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации.

Осуществлять привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджета автономного округа в объеме, утвержденном программой государственных внутренних заимствований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Статья 13. Отдельные операции по источникам финансирования дефицита бюджета автономного округа

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2019 год согласно приложению 16 и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 17 к настоящему Закону.

2. Предусмотреть в составе источников внутреннего финансирования дефицита бюджета автономного округа средства резервного фонда автономного округа:

1) на 2019 год в сумме 5 000 000,0 тыс. рублей;

2) на 2020 год в сумме 5 000 000,0 тыс. рублей;

3) на 2021 год в сумме 5 000 000,0 тыс. рублей.

Статья 14. Особенности исполнения бюджета автономного округа

1. Департамент финансов автономного округа в соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации в случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета, а также принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации до-ходов вправе вносить изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета автономного округа и в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджета на основании нормативного правового акта Департамента финансов автономного округа без внесения изменений в настоящий Закон.

2. Департамент финансов автономного округа в соответствии с пунктом 2 статьи 23 Бюджетного кодекса Российской Федерации в случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, а также принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов вправе вносить изменения в перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета автономного округа и в состав закрепленных за ними кодов классификации источников финансирования дефицита бюджета на основании нормативного правового акта Департамента финансов автономного округа без внесения изменений в настоящий Закон.

3. Департамент финансов автономного округа в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2.1 статьи 3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" вправе вносить в 2019 году изменения в показатели сводной бюджетной росписи бюджета автономного округа без внесения изменений в настоящий Закон по следующим дополнительным основаниям:

1) перераспределение субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, по видам (в рамках одной формы межбюджетных трансфертов), муниципальным районам и городским округам автономного округа;

2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств бюджета автономного округа по соответствующим кодам классификации расходов бюджета на проведение отдельных мероприятий в рамках государственных программ автономного округа, и направление их муниципальным районам и городским округам автономного округа в виде межбюджетных трансфертов в соответствии с порядками, установленными Правительством автономного округа;

3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств бюджета автономного округа на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям автономного округа субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, между разделами, подразделами, целевыми статьями, подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов;

4) увеличение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за счет средств, образовавшихся в связи с экономией в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ), в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета автономного округа в текущем финансовом году на указанные цели;

5) перераспределение бюджетных ассигнований между подпрограммами (мероприятиями) государственных программ автономного округа, а также между их соисполнителями, за исключением случаев увеличения бюджетных ассигнований на функционирование исполнительных органов государственной власти автономного округа, не связанных с их созданием, ликвидацией и реорганизацией (передачей полномочий);

6) перераспределение бюджетных ассигнований на социальное обеспечение населения между видами обязательств в пределах общего объема бюджетных ассигнований на социальное обеспечение населения;

7) уменьшение бюджетных ассигнований на сумму, израсходованную получателями бюджетных средств незаконно или не по целевому назначению, по предписаниям органов государственного финансового контроля;

8) уменьшение бюджетных ассигнований при несоблюдении органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа, определенных бюджетным законодательством Российской Федерации, а также при нарушении предельных значений, установленных пунктом 3 статьи 92.1 и пунктом 3 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

9) увеличение за счет средств федерального бюджета объема субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, в том числе форме дотаций, на основании правового акта Российской Федерации, доведения предельного объема оплаты денежных обязательств за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, поступления иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных законом о бюджете;

10) перераспределение бюджетных ассигнований по соответствующим кодам классификации расходов бюджета в целях обеспечения условий предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета;

11) изменение бюджетной классификации расходов бюджета автономного округа без изменения целевого направления средств;

12) увеличение бюджетных ассигнований на сумму не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года остатков средств дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для последующего использования на те же цели.

4. В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации установить, что основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета автономного округа в 2019 году является распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 4 настоящего Закона бюджетных ассигнований, предусмотренных:

1) на финансирование непредвиденных расходов, в том числе расходов на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, в порядке, установленном Правительством автономного округа, в сумме 608 000,0 тыс. рублей;

2) на предоставление дотаций бюджетам муниципальных районов и городских округов автономного округа на обеспечение сбалансированности местных бюджетов в порядке, установленном Правительством автономного округа, в сумме 1 000 000,0 тыс. рублей;

3) на предоставление дотаций бюджетам муниципальных районов и городских округов автономного округа на поощрение достижения высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах автономного округа в порядке, установленном Правительством автономного округа, в сумме 100 000,0 тыс. рублей;

4) на предоставление дотаций бюджетам муниципальных районов и городских округов автономного округа в целях стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов в городских округах и муниципальных районах автономного округа в порядке, установленном Правительством автономного округа, в сумме 100 000,0 тыс. рублей;

5) на предоставление дотаций бюджетам муниципальных районов и городских округов автономного округа в целях поощрения муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за развитие практик инициативного бюджетирования в порядке, установленном Правительством автономного округа, в сумме 100 000,0 тыс. рублей;

6) на предоставление дотаций бюджетам муниципальных районов и городских округов автономного округа на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов автономного округа в порядке, установленном Правительством автономного округа, в сумме 200 000,0 тыс. рублей;

7) на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов автономного округа на возмещение (компенсацию) части расходов по доставке в муниципальные образования автономного округа продукции (товаров), необходимой для обеспечения жизнедеятельности населения муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, отнесенных к территориям с ограниченными сроками завоза грузов, в порядке, установленном Правительством автономного округа, в сумме 65 000,0 тыс. рублей.

5. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и на приобретение социальных объектов недвижимого имущества в государственную собственность автономного округа отражаются в составе сводной бюджетной росписи бюджета автономного округа суммарно по соответствующему виду расходов.

6. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, на приобретение социальных объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета автономного округа осуществляются в соответствии с Адресной инвестиционной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, порядок формирования и реализации которой устанавливается Правительством автономного округа.

7. Открытие и ведение лицевых счетов для автономных и бюджетных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в собственности автономного округа, осуществляются в Департаменте финансов автономного округа в установленном им порядке.

8. Юридическим лицам, в том числе некоммерческим организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям открываются лицевые счета в Департаменте финансов автономного округа для перечисления предоставляемых им субсидий из бюджета автономного округа.

Положение абзаца первого настоящего пункта не распространяется на субсидии, предоставляемые из бюджета автономного округа, юридическим лицам, в том числе некоммерческим организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям:

в порядке возмещения недополученных доходов и (или) возмещения фактически понесенных затрат, в том числе в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг;

в случаях, установленных Правительством автономного округа.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова

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