Японский повар во время приготовления блюда опустил руки в кипящее масло

Шеф-повар из японского города Нагоя прославился на весь мир благодаря своей способности перемешивать горячую еду голыми руками.

Как пишет РИА Новости, 44-летний Шуджи Ниитокме о своей удивительной способности он узнал 20 лет назад. Во время приготовления темпуры (морепродукты или овощи в тесте) молодой человек погрузил руки в раскаленное масло и не почувствовал боли.

По словам Ниитокме, данную процедуру он повторяет каждый день, не испытывая дискомфорта. Также при приготовлении своих блюд Шуджи использует палочки из нержавеющей стали.

Ниитокме считается одним из лучших шеф-поваров Страны восходящего солнца.