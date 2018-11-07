Из-за споров по границе с Мексикой Трамп готов "остановить правительство"

В случае, если не удастся прийти к соглашению о финансировании строительства стены на границе с Мексикой, президент США Дональд Трамп готов рассмотреть вопрос об остановке работы правительства страны. Так он прокомментировал итоги промежуточных выборов в палату представителей, где большинство получили демократы.

"Мы хотим стену, они знают, что мы хотим стену. Не отдельные ее части, а стену целиком, - передает РИА Новости слова американского лидера. - Я не могу ничего гарантировать, но это возможно".

Напомним, что миграционный вопрос - один из главных в программе Трампа, и вариантом решения его, как считает президент, может стать строительство стены на границе с Мексикой. Против этого выступают как политические оппоненты Трампа, так и власти Мексики, отказавшиеся финансово участвовать в проекте.