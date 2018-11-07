Законопроект Кабардино-Балкарской Республики "О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Статья 1. Основные характеристики республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (далее - республиканский бюджет) на 2019 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта в размере 146397,1 млн рублей и уровня инфляции, не превышающего 4,3 процента (декабрь 2019 года к декабрю 2018 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета в сумме 31060596,9 тыс. рублей;

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2019 год в сумме 19713877,3 тыс. рублей;

3) общий объем расходов республиканского бюджета в сумме 30037835,8 тыс. рублей;

4) профицит республиканского бюджета в сумме 1022761,1 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета на 2020 год и на 2021 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта в размере соответственно 153028,3 млн рублей и 159977,6 млн рублей и уровня инфляции, не превышающего соответственно 3,8 процента (декабрь 2020 года к декабрю 2019 года) и 4,0 процента (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета на 2020 год в сумме 28017351,6 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 28824990,3 тыс. рублей;

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2020 год в сумме 16509857,1 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 16854685,0 тыс. рублей;

3) общий объем расходов республиканского бюджета на 2020 год в сумме 27695318,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 573123,4 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 28007464,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1180612,2 тыс. рублей;

4) профицит республиканского бюджета на 2020 год в сумме 322033,3 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 817525,7 тыс. рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между республиканским бюджетом, бюджетами муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики и бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 1 к настоящему Закону.

Статья 3. Главные администраторы доходов республиканского бюджета и главные администраторы источников финансирования дефицита республиканского бюджета

1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов республиканского бюджета согласно приложению № 2 к настоящему Закону.

2. Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита республиканского бюджета согласно приложению № 3 к настоящему Закону.

Статья 4. Прогноз поступления доходов в республиканский бюджет

Утвердить прогноз поступления доходов в республиканский бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 4 к настоящему Закону.

Статья 5. Особенности использования средств, предоставляемых отдельным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

1. Установить, что в случаях, предусмотренных настоящей статьей, Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики в порядке, установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики, осуществляет казначейское сопровождение средств в валюте Российской Федерации, указанных в части 2 (с учетом положений части 3) настоящей статьи, включая остатки средств, предусмотренные частями 10 и 11 настоящей статьи (далее - целевые средства).

При казначейском сопровождении целевых средств операции по зачислению и списанию целевых средств осуществляются на счетах, открытых Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики в учреждениях Центрального банка Российской Федерации, и отражаются на лицевых счетах, открытых в установленном Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики порядке в Министерстве финансов Кабардино-Балкарской Республики юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

При казначейском сопровождении целевых средств Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики в установленном Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики порядке осуществляется санкционирование расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства.

2. Установить, что казначейскому сопровождению подлежат следующие целевые средства, направляемые в том числе на реализацию национальных проектов:

1) субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (за исключением субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям) и бюджетные инвестиции юридическим лицам, предоставляемые в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2) взносы в уставные (складочные) капиталы юридических лиц (дочерних обществ юридических лиц), вклады в имущество юридических лиц (дочерних обществ юридических лиц), не увеличивающие их уставные (складочные) капиталы, источником финансового обеспечения которых являются субсидии и бюджетные инвестиции, указанные в пункте 1 настоящей части;

3) платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым получателями субсидий и бюджетных инвестиций, указанных в пункте 1 настоящей части, а также получателями взносов (вкладов), указанных в пункте 2 настоящей части, с исполнителями по контрактам (договорам), источником финансового обеспечения которых являются такие субсидии, бюджетные инвестиции и взносы (вклады);

4) платежи по государственным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым государственными бюджетными и автономными учреждениями, лицевые счета которым открыты в Министерстве финансов Кабардино-Балкарской Республики, в случае если суммарный объем таких сделок у поставщика превышает в течение года 1 000,0 тыс. рублей;

5) расчеты по государственным контрактам, заключаемым в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, а также расчеты по контрактам (договорам), заключаемым в целях исполнения указанных государственных контрактов;

6) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым исполнителями и соисполнителями в рамках исполнения указанных в пунктах 3 и 4 настоящей части государственных контрактов (контрактов, договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, договоров (соглашений) о предоставлении субсидий;

7) средства, получаемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в случаях, установленных Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

3. Положения части 2 настоящей статьи не распространяются на средства:

1) предоставляемые из республиканского бюджета:

банкам;

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в порядке возмещения недополученных доходов или возмещения фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг;

2) предоставляемые на основании государственных контрактов (контрактов, договоров, соглашений), заключаемых:

в целях приобретения услуг связи, коммунальных услуг (за исключением тепловой энергии), электроэнергии, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания;

в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, исполнение которых подлежит банковскому сопровождению;

3) получаемые федеральными, муниципальными учреждениями, государственными учреждениями других субъектов Российской Федерации - исполнителями контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг;

4. Установить, что перечисление средств по оплате обязательств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в пределах суммы, необходимой для оплаты фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (далее - казначейское обеспечение обязательств), осуществляется в соответствии с настоящей частью в отношении:

1) целевых средств, указанных в пункте 1 части 2 настоящей статьи, а также авансовых платежей по контрактам (договорам), источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии;

2) целевых средств, предоставляемых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на основании государственных контрактов, предметом которых является строительство (реконструкция) объектов государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, включенных в республиканскую адресную инвестиционную программу на 2019 год, а также контрактов (договоров), заключаемых в рамках их исполнения;

3) целевых средств, предоставляемых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на основании государственных контрактов, определенных правовыми актами органов государственной власти, осуществляющих бюджетные полномочия главного распорядителя средств республиканского бюджета, в отношении государственных контрактов, заключаемых ими и подведомственными им получателями средств республиканского бюджета, а также контрактов (договоров), заключаемых в рамках их исполнения;

4) средств, получаемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в случаях, установленных Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

5. Условие о казначейском обеспечении обязательств включается в условия соответствующих государственных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, а также контрактов (договоров), заключаемых в рамках их исполнения.

Казначейское обеспечение обязательств при казначейском сопровождении целевых средств осуществляется в порядке, установленном Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики.

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики устанавливает формы документов, применяемых при казначейском обеспечении обязательств при казначейском сопровождении целевых средств, и порядок их заполнения.

6. Установить, что остатки бюджетных инвестиций и остатки субсидий (за исключением субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание ими государственных услуг, выполнение работ) в валюте Российской Федерации, предоставленных из республиканского бюджета в целях финансового обеспечения затрат юридических лиц, находящиеся на лицевых счетах, открытых юридическим лицам в Министерстве финансов Кабардино-Балкарской Республики, на счетах в Центральном банке Российской Федерации, в кредитных организациях, не использованные по состоянию на 1 января 2019 года, подлежат использованию этими юридическими лицами в соответствии с решениями, указанными в части 7 настоящей статьи, с внесением соответствующих изменений в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий и бюджетных инвестиций указанным юридическим лицам.

7. Установить, что главные распорядители средств республиканского бюджета, предоставившие как получатели бюджетных средств из республиканского бюджета средства, указанные в части 6 настоящей статьи, принимают до 1 мая 2019 года решение об использовании полностью или частично остатков указанных средств в установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики порядке:

1) на цели, ранее установленные условиями предоставления целевых средств;

2) на иные цели, определенные настоящим Законом, с последующим сокращением бюджетных ассигнований на предоставление в 2019 году соответствующим юридическим лицам взносов в их уставные (складочные) капиталы.

8. Главные распорядители средств республиканского бюджета в порядке, установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики, не позднее тридцатого рабочего дня со дня поступления юридическим лицам средств в качестве возврата дебиторской задолженности, источником финансового обеспечения которых являются средства, указанные в части 6 настоящей статьи, принимают решения об использовании указанных средств для достижения целей, установленных при их предоставлении.

9. При отсутствии решений, указанных в частях 7 и 8 настоящей статьи, по состоянию на 1 мая 2019 года или тридцатый рабочий день со дня поступления средств от возврата дебиторской задолженности остатки средств (за исключением остатков средств, источником образования которых являются бюджетные инвестиции) и средства от возврата дебиторской задолженности, указанные в частях 7 и 8 настоящей статьи, подлежат перечислению юридическими лицами в доходы республиканского бюджета в порядке, установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

10. В случае неисполнения юридическими лицами требования, установленного частью 9 настоящей статьи, Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики перечисляет в доходы республиканского бюджета остатки субсидий или средства от возврата дебиторской задолженности, находящиеся на лицевых счетах, открытых юридическим лицам в Министерстве финансов Кабардино-Балкарской Республики, в порядке и сроки, установленнные Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 6. Бюджетные ассигнования республиканского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 3695802,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 3853311,7 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 3909359,0 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 5 к настоящему Закону.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов республиканского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 6 к настоящему Закону.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Кабардино-Балкарской Республики и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов республиканского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 7 к настоящему Закону.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Кабардино-Балкарской Республики и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам подразделам классификации расходов республиканского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 8 к настоящему Закону.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов республиканского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 9 к настоящему Закону.

7. Приоритетными статьями и подстатьями операций сектора государственного управления являются:

1) оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;

2) обслуживание и погашение государственного долга;

3) безвозмездные перечисления бюджетам;

4) социальное обеспечение;

5) коммунальные услуги;

6) медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы;

7) продукты питания.

Финансовое обеспечение указанных расходов осуществляется в 2019 году в первоочередном порядке в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

8. Утвердить объем средств республиканского бюджета, передаваемых бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, на 2019 год в сумме 3748941,6 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 3893021,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 4047117,7 тыс. рублей.

9. Субвенции, межбюджетные субсидии, иные межбюджетные трансферты, бюджетные кредиты, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в порядке, установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

10. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в порядке, установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики или уполномоченными им органами исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики.

11. Предусмотреть бюджетные ассигнования дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики на осуществление расходов по обслуживанию долговых обязательств в соответствии с:

1) дополнительным соглашением от 24 апреля 2015 года № 2 к Соглашению от 17 августа 2010 года № 01-01-06/06-300 о предоставлении бюджету Кабардино-Балкарской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения);

2) дополнительным соглашением от 24 апреля 2015 года № 2 к Соглашению от 1 ноября 2010 года № 01-01-06/06-433 о предоставлении бюджету Кабардино-Балкарской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения);

3) дополнительным соглашением от 24 апреля 2015 года № 2 к Соглашению от 27 сентября 2011 года № 01-01-06/06-365 о предоставлении бюджету Кабардино-Балкарской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения);

4) дополнительным соглашением от 24 апреля 2015 года № 2 к Соглашению от 27 декабря 2011 года № 01-01-06/06-565 о предоставлении бюджету Кабардино-Балкарской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2019 год в сумме 340,4 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 340,4 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 340,4 тыс. рублей.

12. Установить, что осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием бюджетных кредитов, полученных Кабардино-Балкарской Республикой из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), производится за счет ассигнований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики.

13. Установить, что бюджетные ассигнования на реализацию государственных полномочий по проведению государственной экологической экспертизы, предусмотренные по подразделу "Другие вопросы в области охраны окружающей среды" раздела "Охрана окружающей среды" классификации расходов бюджетов, предоставляются в объеме до 131,1 тыс. рублей в случае и в пределах поступления доходов республиканского бюджета от сборов, вносимых заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, организация и проведение которой осуществляются уполномоченным органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, рассчитанных в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы.

14. Установить, что субсидии и бюджетные инвестиции из республиканского бюджета предоставляются юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики и государственными унитарными предприятиями Кабардино-Балкарской Республики, при условии отсутствия у них просроченной задолженности по денежным обязательствам перед Кабардино-Балкарской Республикой, за исключением случаев, установленных Правительством Кабардино-Балкарской Республики. Проверка соблюдения указанного условия осуществляется в порядке, установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

Правительство Кабардино-Балкарской Республики не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2019 году численности государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики, а также работников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 8. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление бюджетным и автономным учреждениям, государственным унитарным предприятиям субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета

В соответствии с пунктом 3 статьи 791 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление бюджетным и автономным учреждениям, государственным унитарным предприятиям субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 10 к настоящему Закону.

Статья 9. Межбюджетные трансферты местным бюджетам

1. Утвердить бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 11 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень субсидий местным бюджетам, предоставляемых из республиканского бюджета в целях софинансирования выполнения полномочий органов местного самоуправления, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 12 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 13 к настоящему Закону.

4. Распределение межбюджетных трансфертов местным бюджетам (за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено приложением № 13 к настоящему Закону), утверждается Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

5. Распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (за исключением иных межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено приложением № 13 к настоящему Закону, иных межбюджетных трансфертов, распределяемых в целях поощрения достижения наилучших значений показателей по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, из резервного фонда Правительства Кабардино-Балкарской Республики и из резервного фонда Правительства Кабардино-Балкарской Республики по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, иных межбюджетных трансфертов, бюджетные ассигнования на предоставление которых предусмотрены в соответствии с законом Кабардино-Балкарской Республики о внесении изменений в настоящий Закон, иных межбюджетных трансфертов, предоставление которых осуществляется за счет иным образом зарезервированных в республиканском бюджете бюджетных ассигнований, иных межбюджетных трансфертов на возмещение фактически осуществленных расходов местных бюджетов) утверждается Правительством Кабардино-Балкарской Республики до 1 мая 2019 года.

6. Оплата банковских услуг, оказываемых банками, определяемыми органами местного самоуправления в установленном законодательством порядке, по выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки и (или) компенсация затрат на обеспечение деятельности местных администраций муниципальных образований и муниципальных учреждений, находящихся в их ведении, в связи с осуществлением переданных им полномочий Российской Федерации и (или) Кабардино-Балкарской Республики могут осуществляться за счет соответствующих субвенций, предоставляемых местным бюджетам, в порядке, установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

7. Установить, что предоставление межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета в местный бюджет в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты.

Положения абзаца первого настоящей части не распространяются на субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, включенные в перечень, утвержденный Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 10. Предоставление бюджетных кредитов

Установить, что бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований в 2019 году из республиканского бюджета не предоставляются.

Статья 11. Государственные внутренние заимствования Кабардино-Балкарской Республики, государственный внутренний долг Кабардино-Балкарской Республики и предоставление государственных гарантий Кабардино-Балкарской Республики в валюте Российской Федерации

1. Установить предельный объем государственного внутреннего долга Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год в сумме 11346719,6 тыс. рублей, на 2020 год - 11507494,5 тыс. рублей, на 2021 год - 11970305,3 тыс. рублей.

2. Установить:

верхний предел государственного внутреннего долга Кабардино-Балкарской Республики на 1 января 2020 года в сумме 9758178,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел государственного внутреннего долга Кабардино-Балкарской Республики по государственным гарантиям Кабардино-Балкарской Республики в валюте Российской Федерации в сумме 368783,9 тыс. рублей;

верхний предел государственного внутреннего долга Кабардино-Балкарской Республики на 1 января 2021 года в сумме 9436145,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел государственного внутреннего долга Кабардино-Балкарской Республики по государственным гарантиям Кабардино-Балкарской Республики в валюте Российской Федерации в сумме 368783,9 тыс. рублей;

верхний предел государственного внутреннего долга Кабардино-Балкарской Республики на 1 января 2022 года в сумме 8618619,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел государственного внутреннего долга Кабардино-Балкарской Республики по государственным гарантиям Кабардино-Балкарской Республики в валюте Российской Федерации в сумме 368783,9 тыс. рублей.

3. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 14 к настоящему Закону.

4. Установить, что предоставление государственных гарантий Кабардино-Балкарской Республики в валюте Российской Федерации в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов не осуществляется.

Статья 12. Отдельные операции по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета

Утвердить источники финансирования дефицита республиканского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 15 к настоящему Закону.

Статья 13. Особенности исполнения республиканского бюджета в 2019 году

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2019 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи республиканского бюджета является распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 6 настоящего Закона:

1) бюджетных ассигнований в объеме 30000,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Резервные фонды" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на финансирование непредвиденных расходов и мероприятий, не предусмотренных в республиканском бюджете, в установленных поручениями Главы Кабардино-Балкарской Республики и Правительства Кабардино-Балкарской Республики случаях, определяемых решениями Правительства Кабардино-Балкарской Республики;

2) бюджетных ассигнований в объеме 10000,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Резервные фонды" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на реализацию мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в установленных поручениями Правительства Кабардино-Балкарской Республики случаях, определяемых решениями Правительства Кабардино-Балкарской Республики;

3) бюджетных ассигнований в объеме 50000,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, на реализацию мероприятий по восстановлению автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в порядке, установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики;

4) бюджетных ассигнований в объеме 432392,2 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на заработную плату в связи:

с повышением минимального размера оплаты труда;

в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников в порядке, установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики;

с повышением оплаты труда категорий работников бюджетной сферы, которые не попадают под действие указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".

2. Установить, что остатки средств республиканского бюджета по состоянию на 1 января 2019 года на счете республиканского бюджета, образовавшиеся в связи с неполным использованием казенными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и в стационарной формах социального обслуживания, восстановленных фондом социального страхования Российской Федерации кассовых расходов в соответствии с федеральным законодательством, направляются в 2019 году на увеличение расходов соответствующих казенных учреждений Кабардино-Балкарской Республики с внесением изменений в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета без внесения изменений в настоящий Закон.

3. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 1-1 статьи 47-1 Закона Кабардино-Балкарской Республики "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Кабардино-Балкарской Республике" дополнительные основания для внесения в 2019 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи республиканского бюджета без внесения изменений в настоящий Закон в соответствии с решениями министра финансов Кабардино-Балкарской Республики:

1) перераспределение бюджетных ассигнований при внесении изменений в государственные программы Кабардино-Балкарской Республики между главными распорядителями средств республиканского бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований соответствующей государственной программы;

2) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств республиканского бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований республиканского бюджета в связи с необходимостью обеспечения расходов по обслуживанию государственного долга Кабардино-Балкарской Республики;

3) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств республиканского бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований республиканского бюджета в связи с необходимостью осуществления расходов по предупреждению ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения Кабардино-Балкарской Республики, и ликвидации их последствий;

4) применение мер ответственности к Кабардино-Балкарской Республике за невыполнение обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету.

4. Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложившейся по принятым главными распорядителями средств республиканского бюджета и не оплаченным по состоянию на 1 января 2019 года обязательствам по оплате заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2019 года бюджетных ассигнований на исполнение указанных государственных контрактов, осуществляется в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств республиканского бюджета на 2019 год.

5. Остатки средств на счетах Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики, открытых в учреждении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, на которых отражаются операции со средствами, поступающими во временное распоряжение государственных казенных учреждений Кабардино-Балкарской Республики, и средствами государственных бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, могут перечисляться Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики на единый счет республиканского бюджета с их возвратом на счета, с которых они были ранее перечислены в соответствии с настоящей частью, в том числе в целях исполнения расчетных документов, представленных государственными казенными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики, государственными бюджетными, автономными учреждениями и юридическими лицами, не являющимися участниками бюджетного процесса, указанными в настоящей части, в финансовый орган Кабардино-Балкарской Республики в сроки, предусмотренные в абзаце втором настоящей части, в порядке, установленном Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики.

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики осуществляет проведение кассовых выплат за счет средств, указанных в абзаце первом настоящей части, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем представления государственными казенными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики, государственными бюджетными, автономными учреждениями и юридическими лицами, не являющимися участниками бюджетного процесса, платежных документов, в порядке, установленном Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики.

6. Установить, что в 2019 году уменьшение общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств республиканского бюджета на уплату налога на имущество организаций и земельного налога, для направления их на иные цели без внесения изменений в настоящий Закон не допускается.

Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики К.Коков

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