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07.11.2018,  
21:50
Текст:  Антон Валагин

Китайский сверхманевренный истребитель сняли на видео

На аэрокосмическом салоне в Чжухае был впервые продемонстрирован китайский истребитель J-10B TVC с управляемым вектором тяги. Самолет выполнил несколько зрелищных фигур высшего пилотажа - в том числе "Кобру Пугачева" и "Кленовый лист".

По данным FlightGlobal, показанный на авиашоу истребитель оснащен усовершенствованным двигателем с поворотным соплом. На базовый J-10A устанавливается АЛ-31ФН, адаптированная версия двигателя Су-27. Агрегат по лицензии производится в Китае. Технология управления вектором тяги сложна и требует серьезных изменений в конструкции самолета. Этой опцией могут похвастаться лишь несколько истребителей в мире: американский F-22 и российские Су-30, Су-35, Су-57.

В 2015 году Китай заключил контракт на поставку 24 российских истребителей Су-35, став первым зарубежным покупателем этой машины. Сумма сделки два миллиарда долларов. На текущий момент КНР передано 18 самолетов.

Базовый J-10A тоже летал в Чжухае, а вот самую современную версию китайского истребителя там не показали. J-10C оснащен радаром с фазированной антенной решеткой, оптико-локационной станцией переднего обзора и системой предупреждения о ракетной атаке в хвосте.

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