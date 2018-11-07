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07.11.2018 14:08
Рубрика: Власть

Российских сенаторов пригласили посетить США

Текст: Галина Мисливская

Американские парламентарии пригласили российских сенаторов посетить США после промежуточных выборов в Конгресс. Об этом сообщила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она отметила, что диалог между Москвой и Вашингтоном необходим на всех уровнях и что Россия к нему готова.

Фото: Depositphotos.com
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"Что касается контактов по парламентской линии, мы также заинтересованы в том, чтобы они продолжалось, - сказала глава Совфеда. - Мы имеем приглашение для группы сенаторов посетить США".

По ее словам, такая поездка планировалась после промежуточных выборов. "Посмотрим, подтвердится ли это приглашение", - добавила Матвиенко.

"Мы готовы к такому диалогу и нам есть, о чем говорить, о чем спорить, что предлагать. Будем надеяться, что здравый смысл возобладает и у истеблишмента будет понимание, что диалог с Россией необходим", - заключила она.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Россия и США
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