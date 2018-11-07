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07.11.2018 19:44
Рубрика: Общество

Прорыв и атака

Многие уверены, что в Первой мировой победила Россия
Текст: Елена Новоселова
Фото: Сергей Куксин
Российская газета - Федеральный выпуск №7713 (250)
Первая мировая перестала быть забытой. Почти половина из опрошенных ВЦИОМ хорошо представляют себе, с какими героическими усилиями русской армии были связаны Брусиловский прорыв, "Атака мертвецов" и оборона крепости Осовец. В Манеже подвели итоги пятилетней работы оргкомитета по подготовке мероприятий, связанных со 100-летием окончания Первой мировой войны.

"Первая мировая война заняла достойное место в национальной памяти", - сказал на торжественной церемонии председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин.

Время памятных торжеств в России совпало с санкционной эпопеей против России.

Фото: РИА Новости
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"Жаль, что введение бестолковых и политически мотивированных санкций наложило негативный отпечаток на международные памятные мероприятия. Значительная часть жителей европейских стран оказалась отрезана от нашего общего исторического наследия, которым Россия готова была делиться", - посетовал Нарышкин. Впрочем, в самой России эти напряженные годы для отечественных историков прошли достаточно плодотворно, что отразилось и на школьных учебниках.

"Историки помогли обществу посмотреть на историю революции шире и отказаться от многих устоявшихся шаблонов, - размышлял глава РИО. - Не случайно в тексте историко-культурного стандарта по преподаванию отечественной истории в школах Первая мировая война и Великая российская революция сегодня рассматриваются в рамках одного раздела, который называется "Эпоха великих потрясений". Выход России из Первой мировой войны оказался едва ли не более разрушительным, чем вступление. Заплатив за победу Антанты миллионами жизней, Россия, к сожалению, упустила свой шанс на дальнейшее мирное развитие".

Первая мировая перестала быть забытой

Нарышкин говорил и о извечных уроках истории в отношении России и западных стран:

"Между Версальским миром и так называемым Мюнхенским сговором - ключевыми точками на пути ко Второй мировой войне - оказалось поразительно много общего. В основе обоих решений лежала убежденность участников этих сделок в собственной исключительности и полное пренебрежение нормами международного права… И там, и там было нежелание допускать за стол переговоров нашу страну, традиционно выступающую гарантом устойчивости любых геополитических сделок в Европе".

Министр культуры России и председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский оперировал цифрами, используя данные ВЦИОМ: "В 2014 году около 30 процентов россиян считали, что Россия была в стане держав-победительниц. По данным этого года, практически половина уверены, что в военном отношении Россия оказалась в числе победителей. Также примерно с 30 до 50 процентов выросла осведомленность в целом о событиях Первой мировой, то есть раньше почти 70 процентов были вообще не в курсе, кто с кем воевал. То есть мы почти удвоили общую осведомленность наших граждан о событиях тех лет".

Фото: WDSSPR
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Мединский сообщил, что за последние годы в России и за рубежом установлено 34 монумента в честь воинов, погибших на фронтах Первой мировой войны. "Еще пять лет назад в России не было ни одного памятника героям Первой мировой, если не считать условного кладбища в московском районе Сокол", - прорекламировал работу РВИО министр. Однако признал, что точная цифра потерь не известна: "Цифры пляшут от одного до шести миллионов. Ученым надо провести работу и прийти к историческому канону".

Впрочем, архивисты, как выяснилось после выступления замминистра обороны Николая Панкова и главы Росархива Андрея Артизова, которые курируют электронную картотеку участников Первой мировой войны "Памяти героев Первой мировой войны", уточнили: на портале в скором времени будет выложено 10 миллионов 418 тысяч 647 карточек. "Как минимум два миллиона 300 тысяч человек погибло. Информационные технологии дают возможность считать точнее", - резюмировал Артизов.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

Общество История Правительство Минкультуры Наука и образование ВЦИОМ РГ-Фото Первая мировая война
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