Определены слова, которые нельзя использовать в рекламе лекарств

Определен список слов и выражений, использование которых неприемлемо в рекламе лекарств. Они зафиксированы в рекомендациях по соблюдению законодательства о рекламе безрецептурных препаратов. Разработала их Ассоциация международных фармацевтических производителей (AIPM).

Документ подписан фармкомпаниями, объединениями и Федеральной антимонопольной службой. Его цель - формирование единообразной практики при подготовке рекламных материалов.

В частности, в рекомендациях написано, что недопустимо использовать в рекламе глаголы и глагольные формы совершенного вида, существительные, наречия указывающие на наступление конечного результата и не позволяющие иного толкования. Речь идет о таких словах, как "избавит", "вылечит", "победит", "устранит", "снимет" (боль, спазм), "помогает" (излечить). Или - " непременно", " гарантированно"", "навсегда".

Вместо них нужно использовать глаголы несовершенного вида - "лечит", " способствует лечению", "помогает" (снимать, восстанавливать). Или существительные и наречия, типа "причина", "заболевание", "симптомы", "помогает" (освобождению), "бережно", "удобно", "существенно".