Законопроект Оренбургской области "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2019 год в размерах:

1) прогнозируемый общий объем доходов - 81 702 378,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов - 81 702 378,7 тыс. рублей;

3) дефицит - 0,0 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга Оренбургской области на 1 января 2020 года - 26 777 792,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям - 25 008,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2020 и 2021 годы в размерах:

1) прогнозируемый общий объем доходов на 2020 год - 81 389 230,6 тыс. рублей, на 2021 год - 85 672 517,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов на 2020 год - 81 389 230,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы - 1 900 000,0 тыс. рублей, на 2021 год - 85 672 517,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы - 4 000 000,0 тыс. рублей;

3) дефицит на 2020 год - 0,0 тыс. рублей, на 2021 год - 0,0 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга Оренбургской области на 1 января 2021 года - 26 699 793,5 тыс. рублей, на 1 января 2022 года - 26 642 915,3 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям на 1 января 2021 года - 23 908,0 тыс. рублей, на 1 января 2022 года - 0,0 тыс. рублей.

Статья 2

Учесть поступление доходов в областной бюджет по кодам видов доходов, подвидов доходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 3

Утвердить распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 4

Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 5

Утвердить распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Оренбургской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 6

Утвердить распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по целевым статьям (государственным программам Оренбургской области и непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 7

Утвердить направления государственной поддержки семьи и детей в Оренбургской области ("Детский бюджет") на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 8

Утвердить распределение бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию приоритетных проектов Оренбургской области и региональных проектов, направленных на реализацию национальных и федеральных проектов, на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 9

Установить следующие дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета без внесения изменений в настоящий Закон:

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета, между направлениями расходов, видами расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований по целевой статье расходов классификации расходов бюджетов;

перераспределение бюджетных ассигнований, в том числе между главными распорядителями бюджетных средств, в целях обеспечения условий софинансирования получения средств из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за исключением публично-нормативных обязательств, оплаты труда и коммунальных услуг;

увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета в текущем финансовом году на оказание государственных услуг (выполнение работ), при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов Оренбургской области" государственной программы "Управление государственными финансами и государственным долгом Оренбургской области", между главными распорядителями бюджетных средств;

увеличение расходов областного бюджета на фактически поступающие в областной бюджет средства в случае и порядке, которые установлены пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

увеличение (сокращение) бюджетных ассигнований за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, имеющих целевое назначение, в отношении которых полномочия получателя средств федерального бюджета по перечислению в бюджеты субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов в установленном порядке переданы Управлению Федерального казначейства по Оренбургской области, на основании получения от Управления Федерального казначейства по Оренбургской области выписки из лицевого счета получателя бюджетных средств, предназначенного для отражения операций по переданным полномочиям;

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств, в размере, необходимом для исполнения обязательств, предусмотренных заключенными соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджету Оренбургской области и (или) нормативными правовыми актами, устанавливающими правила предоставления межбюджетных трансфертов;

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству финансов Оренбургской области на уплату налога на имущество организаций;

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству финансов Оренбургской области на обеспечение мероприятий по стабилизации финансовой ситуации в Оренбургской области, между главными распорядителями бюджетных средств;

увеличение бюджетных ассигнований главным распорядителям бюджетных средств сверх объемов, утвержденных настоящим Законом, за счет поступающих из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, не имеющих целевого характера;

увеличение бюджетных ассигнований в случае поступления (выделения) субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим Законом;

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета, между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов на повышение оплаты труда работников государственных учреждений;

перераспределение бюджетных ассигнований между целевыми статьями расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области по направлению "Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса";

увеличение (уменьшение) бюджетных ассигнований по расходам на дорожное хозяйство в текущем году исходя из уточненного прогноза поступлений доходов, образующих дорожный фонд Оренбургской области в соответствии с Законом Оренбургской области от 28 июня 2011 года № 252/42-V-ОЗ "О дорожном фонде Оренбургской области", а также их перераспределение между целевыми статьями и видами расходов в пределах общего объема дорожного фонда в целях исполнения обязательств областного бюджета.

Статья 10

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

Статья 11

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 8 401 483,8 тыс. рублей, на 2020 год - в сумме 8 705 210,7 тыс. рублей, на 2021 год - в сумме 8 777 575,0 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

Статья 12

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

Статья 13

Утвердить:

1) критерий выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения на 2019 год в размере 1,0061, на 2020 год - в размере 1,0059, на 2021 год - в размере 1,0057;

2) объем областного Фонда финансовой поддержки поселений на 2019 год в сумме 21 658,0 тыс. рублей, на 2020 год - в сумме 20 872,0 тыс. рублей, на 2021 год - в сумме 20 205,0 тыс. рублей;

3) распределение дотаций из областного Фонда финансовой поддержки поселений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

Статья 14

Утвердить:

1) критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2019 год в размере 1,7960, на 2020 год - в размере 1,7952, на 2021 год - в размере 1,6560;

2) объем областного Фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) на 2019 год в сумме 4 500 000,0 тыс. рублей, на 2020 год - в сумме 3 000 000,0 тыс. рублей, в том числе нераспределенный объем в сумме 35 209,0 тыс. рублей, на 2021 год - в сумме 3 000 000,0 тыс. рублей, в том числе нераспределенный объем в сумме 500 000,0 тыс. рублей;

3) распределение дотаций из областного Фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов), расчетный объем дотаций, замещаемых дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону.

Статья 15

1. Утвердить в составе расходов областного бюджета:

1) дотацию на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований ежегодно по 316 500,0 тыс. рублей, в том числе компенсацию затрат городу Оренбургу в связи с осуществлением им функций административного центра Оренбургской области ежегодно по 500,0 тыс. рублей;

2) дотацию, связанную с особым режимом безопасного функционирования закрытого административно-территориального образования ЗАТО Комаровский, на 2019 год в сумме 55 432,0 тыс. рублей, на 2020 год - в сумме 45 651,0 тыс. рублей, на 2021 год - в сумме 43 904,0 тыс. рублей;

3) дотацию по результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления ежегодно по 5 000,0 тыс. рублей.

2. Утвердить порядок предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований на 2019 год согласно приложению 13 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение дотаций, указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи, на 2019 год согласно приложению 14 к настоящему Закону.

4. Установить, что распределение дотации, указанной в пункте 3 части 1 настоящей статьи, между городскими округами и муниципальными районами осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Оренбургской области и утверждается Правительством Оренбургской области.

Статья 16

1. Утвердить перечень субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение субсидий, предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону.

Статья 17

1. Утвердить:

1) распределение субвенций, предоставляемых из областного бюджета бюджетам городских округов и муниципальных районов, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 17 к настоящему Закону;

2) критерий выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения, применяемый при расчете субвенций на выполнение государственных полномочий Оренбургской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета, на 2019 год в размере 1,7548, на 2020 год - в размере 1,7295, на 2021 год - в размере 1,7087.

2. Установить, что:

1) в областном бюджете предусматривается консолидация следующих субвенций бюджетам городских округов и муниципальных районов:

а) субвенция на содержание детей в замещающих семьях, включающая в себя:

субвенцию бюджетам городских округов и муниципальных районов на выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством);

субвенцию бюджетам городских округов и муниципальных районов на содержание ребенка в приемной семье, а также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю;

субвенцию бюджетам городских округов и муниципальных районов на содержание ребенка, находящегося на патронатном воспитании, а также выплату вознаграждения патронатному воспитателю;

б) единая субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий;

в) субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и общеобразовательных организациях;

2) расчет распределения субвенций, указанных в пункте 1 настоящей части, осуществляется в соответствии с утвержденными законами Оренбургской области методиками отдельно по каждому виду субвенций, включенных в состав консолидируемых субвенций;

3) порядки предоставления консолидируемых субвенций из областного бюджета бюджетам городских округов и муниципальных районов утверждаются Правительством Оренбургской области.

Статья 18

1. Установить, что:

межбюджетные субсидии, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в соответствии с правилами, установленными Правительством Оренбургской области, если иное не предусмотрено законами Оренбургской области;

межбюджетные субвенции, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в соответствии с порядками, утвержденными Правительством Оренбургской области, если иное не предусмотрено законами Оренбургской области.

2. Установить, что в 2019 году главные распорядители средств областного бюджета вправе передавать Управлению Федерального казначейства по Оренбургской области полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

3. Установить, что перечень межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, по которым главным распорядителям средств областного бюджета предоставлено право передавать Управлению Федерального казначейства по Оренбургской области полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, устанавливается министерством финансов Оренбургской области.

Статья 19

1. Установить, что распределение межбюджетных трансфертов (за исключением дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, субвенций) муниципальным образованиям, не распределенных настоящим Законом, осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) Оренбургской области и утверждается Правительством Оренбургской области.

2. Установить, что в случае выделения (изменения распределения) Оренбургской области средств из федерального бюджета, направляемых в бюджеты муниципальных образований, не предусмотренных настоящим Законом (предусмотренных в объемах, отличающихся от распределения на федеральном уровне), распределение (изменения распределения) межбюджетных трансфертов (за исключением дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, субвенций) муниципальным образованиям осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) Оренбургской области и утверждается Правительством Оренбургской области.

3. Установить, что в случае, если межбюджетные трансферты предоставляются Оренбургской области из федерального бюджета на условиях софинансирования, распределение между муниципальными образованиями данных межбюджетных трансфертов (за исключением дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, субвенций) в порядке, установленном частью 2 настоящей статьи, осуществляется с учетом средств, выделяемых из областного бюджета на указанные цели.

4. Установить, что внесение изменений в распределение межбюджетных трансфертов (за исключением дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, субвенций) между муниципальными образованиями, распределенных настоящим Законом, осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) Оренбургской области и утверждается Правительством Оренбургской области.

5. Произведенные в соответствии с настоящей статьей распределение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям, внесение изменений в распределение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям учитываются при последующем внесении изменений в настоящий Закон, за исключением распределения, внесения изменений в распределение, утвержденных после 1 октября 2019 года.

Статья 20

Утвердить перечень объектов капитального строительства государственной собственности Оренбургской области сметной стоимостью более 100,0 млн. рублей на 2019 год согласно приложению 18 к настоящему Закону.

Статья 21

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 19 к настоящему Закону.

2. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений), предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в соответствии с порядками, утвержденными Правительством Оренбургской области.

3. Установить, что в случае увеличения безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение, на софинансирование мероприятий, в рамках которых осуществляется предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений), не предусмотренных настоящим Законом, предоставление таких субсидий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета и порядками, утвержденными Правительством Оренбургской области.

4. Казначейское сопровождение договоров (соглашений) о предоставлении из областного бюджета субсидий, указанных в настоящей статье, осуществляется в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Оренбургской области.

Статья 22

Установить, что субсидии некоммерческой организации "Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области" (далее - Фонд), осуществляющей деятельность по обеспечению проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в виде имущественного взноса подлежат перечислению на счет, открытый министерству финансов Оренбургской области в отделении по Оренбургской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Операции по зачислению и списанию средств на счете, указанном в абзаце первом настоящей статьи, отражаются на лицевом счете, открытом Фонду в установленном порядке.

Операции по перечислению средств, отраженных на лицевом счете, указанном в абзаце втором настоящей статьи, осуществляются в пределах суммы, необходимой для оплаты обязательств по расходам Фонда, источником финансового обеспечения которых являются указанные средства, при соблюдении условий, целей и порядка, установленных нормативным правовым актом Оренбургской области при предоставлении таких средств, после представления документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, в соответствии с порядком санкционирования оплаты денежных обязательств, установленным министерством финансов Оренбургской области.

Статья 23

Установить размер денежных выплат опекунам (попечителям), приемным родителям, патронатным воспитателям на содержание каждого ребенка в сумме 6 199,0 рубля.

Статья 24

Установить, что:

1) бюджетные кредиты бюджетам городских округов и муниципальных районов для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, предоставляются из областного бюджета на срок, не выходящий за пределы финансового года, и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели по источникам финансирования дефицита областного бюджета, в 2019 году в объеме до 100 000,0 тыс. рублей, в 2020 году - в объеме до 100 000,0 тыс. рублей, в 2021 году - в объеме до 100 000,0 тыс. рублей;

2) бюджетные кредиты бюджетам городских округов и муниципальных районов для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов предоставляются из областного бюджета на срок до трех лет в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели по источникам финансирования дефицита областного бюджета, в 2019 году в объеме до 50 000,0 тыс. рублей;

3) плата за пользование указанными в настоящей статье бюджетными кредитами, устанавливается в размере 0,1 процента годовых;

4) бюджетные кредиты бюджетам городских округов и муниципальных районов предоставляются из областного бюджета без предоставления муниципальными образованиями обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующими договорами (соглашениями).

Статья 25

1. Утвердить программу государственных внутренних заимствований Оренбургской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 20 к настоящему Закону.

2. Оренбургская область вправе привлекать из федерального бюджета бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации.

Установить, что министерство финансов Оренбургской области является уполномоченным органом Оренбургской области по привлечению от имени Оренбургской области из федерального бюджета бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации.

Установить, что бюджетные ассигнования на погашение бюджетных кредитов, предоставляемых из федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации, не включаются в состав сводной бюджетной росписи областного бюджета.

3. Установить объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга Оренбургской области на 2019 год в сумме 1 767 906,0 тыс. рублей, на 2020 год - в сумме 1 673 487,0 тыс. рублей, на 2021 год - в сумме 1 669 846,0 тыс. рублей, в том числе:

1) на уплату процентов за рассрочку в соответствии с условиями Дополнительного соглашения от 20 апреля 2015 года № 4 к Соглашению от 6 августа 2010 года № 01-01-06/06-286 о предоставлении бюджету Оренбургской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Оренбургской области в 2019 году в сумме 1 500,0 тыс. рублей, в 2020 году - в сумме 1 500,0 тыс. рублей, в 2021 году - в сумме 1 500,0 тыс. рублей;

2) на уплату процентов за рассрочку в соответствии с условиями Дополнительного соглашения от 20 апреля 2015 года № 4 к Соглашению от 15 декабря 2010 года № 01-01-06/06-541 о предоставлении бюджету Оренбургской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Оренбургской области в 2019 году в сумме 1 328,5 тыс. рублей, в 2020 году - в сумме 1 328,5 тыс. рублей, в 2021 году - в сумме 1 328,5 тыс. рублей.

4. Установить предельный объем государственного долга Оренбургской области на 2019 год в сумме 44 922 931,3 тыс. рублей, на 2020 год - в сумме 30 777 792,6 тыс. рублей, на 2021 год - в сумме 32 199 793,5 тыс. рублей.

5. Установить, что:

1) в соответствии с условиями Дополнительного соглашения от 25 декабря 2017 года № 1 к Соглашению от 16 апреля 2015 года № 01-01-06/06-49 о предоставлении бюджету Оренбургской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Оренбургской области на погашение реструктурированной задолженности направляются бюджетные ассигнования, предусмотренные по источникам финансирования дефицита областного бюджета, в 2019 году в сумме 23 500 000 рублей, в 2020 году - в сумме 47 000 000 рублей, в 2021 году - в сумме 94 000 000 рублей и бюджетные ассигнования, предусмотренные по расходам на обслуживание государственного долга на уплату процентов за рассрочку, в 2019 году в сумме 444 439,72 рубля, в 2020 году - в сумме 419 019,12 рубля, в 2021 году - в сумме 368 016,43 рубля;

2) в соответствии с условиями Дополнительного соглашения от 25 декабря 2017 года № 2 к Соглашению от 22 сентября 2015 года № 01-01-06/06-137 о предоставлении бюджету Оренбургской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Оренбургской области на погашение реструктурированной задолженности направляются бюджетные ассигнования, предусмотренные по источникам финансирования дефицита областного бюджета, в 2019 году в сумме 67 335 600 рублей, в 2020 году - в сумме 134 671 200 рублей, в 2021 году - в сумме 269 342 400 рублей и бюджетные ассигнования, предусмотренные по расходам на обслуживание государственного долга на уплату процентов за рассрочку, в 2019 году в сумме 1 273 473 рублей, в 2020 году - в сумме 1 200 634,23 рубля, в 2021 году - в сумме 1 054 493,95 рубля;

3) в соответствии с условиями Дополнительного соглашения от 25 декабря 2017 года № 1 к Соглашению от 18 марта 2016 года № 01-01-06/06-57 о предоставлении бюджету Оренбургской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Оренбургской области на погашение реструктурированной задолженности направляются бюджетные ассигнования, предусмотренные по источникам финансирования дефицита областного бюджета, в 2019 году в сумме 79 921 450 рублей, в 2020 году - в сумме 159 842 900 рублей, в 2021 году - в сумме 319 685 800 рублей и бюджетные ассигнования, предусмотренные по расходам на обслуживание государственного долга на уплату процентов за рассрочку, в 2019 году в сумме 1 511 500,74 рубля, в 2020 году - в сумме 1 425 047,49 рубля, в 2021 году - в сумме 1 251 591,8 рубля;

4) в соответствии с условиями Дополнительного соглашения от 25 декабря 2017 года № 1 к Соглашению от 30 сентября 2016 года № 01-01-06/06-232 о предоставлении бюджету Оренбургской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Оренбургской области на погашение реструктурированной задолженности направляются бюджетные ассигнования, предусмотренные по источникам финансирования дефицита областного бюджета, в 2019 году в сумме 22 558 800 рублей, в 2020 году - в сумме 45 117 600 рублей, в 2021 году - в сумме 90 235 200 рублей и бюджетные ассигнования, предусмотренные по расходам на обслуживание государственного долга на уплату процентов за рассрочку, в 2019 году в сумме 426 639,44 рубля, в 2020 году - в сумме 402 236,97 рубля, в 2021 году - в сумме 353 276,98 рубля;

5) в соответствии с условиями Дополнительного соглашения от 25 декабря 2017 года № 1 к Соглашению от 26 апреля 2017 года № 01-01-06/06-136 о предоставлении бюджету Оренбургской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Оренбургской области на погашение реструктурированной задолженности направляются бюджетные ассигнования, предусмотренные по источникам финансирования дефицита областного бюджета, в 2019 году в сумме 84 444 200 рублей, в 2020 году - в сумме 168 888 400 рублей и в 2021 году - в сумме 337 776 800 рублей и бюджетные ассигнования, предусмотренные по расходам на обслуживание государственного долга на уплату процентов за рассрочку, в 2019 году в сумме 1 597 036,47 рубля, в 2020 году - в сумме 1 505 690,84 рубля, в 2021 году - в сумме 1 322 419,31 рубля;

6) в соответствии с условиями Дополнительного соглашения от 25 декабря 2017 года № 1 к Соглашению от 23 августа 2017 года № 01-01-06/06-225 о предоставлении бюджету Оренбургской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Оренбургской области на погашение реструктурированной задолженности направляются бюджетные ассигнования, предусмотренные по источникам финансирования дефицита областного бюджета, в 2019 году в сумме 25 249 650 рублей, в 2020 году - в сумме 50 499 300 рублей, в 2021 году - в сумме 100 998 600 рублей и бюджетные ассигнования, предусмотренные по расходам на обслуживание государственного долга на уплату процентов за рассрочку, в 2019 году в сумме 477 529,68 рубля, в 2020 году - в сумме 450 216,43 рубля, в 2021 году - в сумме 395 416,44 рубля.

Статья 26

Утвердить программу государственных гарантий Оренбургской области в валюте Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 21 к настоящему Закону.

Статья 27

Утвердить прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества, находящегося в собственности Оренбургской области, на 2019 год и основные направления приватизации государственного имущества, находящегося в собственности Оренбургской области, на 2020 и 2021 годы согласно приложению 22 к настоящему Закону.

Статья 28

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Оренбургской области на 2019 год в сумме 7 442 345,7 тыс. рублей, на 2020 год - в сумме 8 430 263,3 тыс. рублей, на 2021 год - в сумме 11 072 386,0 тыс. рублей.

Статья 29

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Оренбургской области, бюджетами муниципальных образований на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 23 к настоящему Закону.

2. Утвердить нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований от налога на доходы физических лиц на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 24 к настоящему Закону.

Статья 30

1. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 25 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 26 к настоящему Закону.

Статья 31

1. Установить, что действие абзаца третьего статьи 26 и статьи 28 Закона Оренбургской области от 30 ноября 2005 года № 2738/499-III-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Оренбургской области" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов приостанавливается.

2. Установить особенности расчета дотаций из областного Фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) на 2019 год согласно приложению 27 к настоящему Закону.

3. Отдельные положения методик, утвержденных приложениями 2 и 6 к Закону Оренбургской области от 30 ноября 2005 года № 2738/499-III-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Оренбургской области" применяются с учетом особенностей, установленных приложением 27 к настоящему Закону.

Статья 32

Установить, что размеры окладов денежного содержания по должностям государственной службы Оренбургской области индексируются с 1 октября 2019 года с учетом уровня инфляции (потребительских цен).

Статья 33

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор Оренбургской области Ю.А.Берг

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