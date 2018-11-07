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07.11.2018 16:56
Рубрика: В мире

Песков опроверг сообщения про отмену встречи Путина и Нетаньяху

Текст: Кира Латухина

Встреча президента России и премьер-министра Израиля в Париже на полях мемориальных мероприятий в честь окончания Первой мировой войны даже и не планировалась, поэтому сообщения СМИ об ее отмене не соответствуют действительности. Об этом заявили в Кремле.

Израиль сообщил о регулярных контактах с Россией по Сирии

"Нет, это неправда. Она просто не планировалась, она не могла отмениться", - сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать сообщения израильских СМИ.

Напомним, что ранее МИД Израиля заявлял, что Биньямин Нетаньяху собирается встретиться с Путиным 11 ноября в Париже.

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