Полпредом президента в СЗФО назначен Александр Гуцан

Полномочным представителем российского лидера Владимира Путина в Северо-Западном федеральном округе назначен экс-замгенпрокурор Александр Гуцан.

Такая информация появилась на официальном сайте президента РФ. В сообщении уточняется, что глава РФ сегодня, 7 ноября, подписал соответствующий указ.

"В соответствии с пунктом "к" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Гуцана Александра Владимировича полномочным представителем Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе", - говорится в заявлении. Таким образом, Гуцан заменит на этой должности Александра Беглова.

Александр Гуцан являлся заместителем генерального прокурора РФ с 13 апреля 2007 года. Ранее от этой должности его освободил Совфед.