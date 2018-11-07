Про Шрека и Кота в сапогах снимут новые мультфильмы

Последний полнометражный мультфильм про огра и фаната лука Шрека вышел в 2010-м, назывался "Шрек навсегда", был четвертым и представлен создателями как финальный в серии.

При бюджете в 165 миллионов Shrek Forever After собрал кассу почти в 753 миллиона, и было бы сущим безумием даже предположить, что лента и в самом деле станет последней. Подтверждение чему мы находим в Variety.

Согласно информации издания, и "Шрека", и его спинофф "Кот в сапогах" ждет перезапуск. Причем проектом займется Кристофер Меледандри, продюсер другой успешной анимационной серии - "Гадкий я", также недавно якобы финализированной.

При этом на Universal Pictures полны решимости вернуть героям оригинальные голоса - Майка Майерса, Эдди Мерфи и Антонио Бандераса, чьим голосом говорит Кот.

По мнению продюсера, все названные - "просто потрясающие", плюс, признается Крис, их голоса лично на него навевают теплую ностальгию.

Теперь главная головная боль - сочинить оригинальные сюжеты, так как Меледандри брезгливо сторонится идеи "просто очередной вереницы сиквелов".

Решение о перезапуске франшизы было принято еще в 2016 году - после того, как компания Comcast купила за 3,8 миллиарда долларов студию DreamWorks.

Первый фильм о Шреке, людоеде из западноевропейских сказок, вышел в 2001-м, блеснул постмодернизмом и стал первым в истории, получившим "Оскар" за лучшую анимационную полнометражку.