Пролежавший на полке полвека фильм об Арете Франклин выходит в прокат

Снятый 46 лет назад Сидни Поллаком ("Тутси") фильм-концерт Ареты Франклин Amazing Grace, выходу которого все эти годы препятствовала волокита с правами, все-таки будет представлен зрителям. О чем пишет The Guardian.

Поллак снял концерт Франклин в 1972 году в баптистской церкви Нового храма (New Temple Missionary Baptist Church) в Лос-Анджелесе. Аудиовариант выступления стал доступен в том же году - в виде двойного концертного альбома, но видеоряд подзадержался: у режиссера возникли технические проблемы, процесс встал, и отснятое ушло в хранилище.

В 2007 году продюсер Алан Эллиотт выкупил у Поллака права на фильм и нанял специалистов, чтобы те наконец-то завершили работу и "оцифровали" материал. Но через год Поллак умер, а сторона, представляющая Франклин, в частности - ее студия, подала на Эллиотта в суд, запретив выпускать фильм без одобрения.

Тяжбы с тех пор тянулись и тянулись, и лишь в этом году, после смерти Франклин, сторонам удалось найти общий язык.

Премьера Amazing Grace состоится 12 ноября на фестивале DOC NYC. Точной даты начала проката у фильма пока нет. Предполагается, что выйдет фильм в 2019-м.

Будущая "королева соула" Арета Франклин родилась в 1942 году в Мемфисе в семье пастора, с детства пела в хоре при местной церкви. Дебютную запись сделала в четырнадцать. Дебютный альбом - The Gospel Soul of Aretha Franklin - появился в 1956-м.

В 1987 году Франклин стала первой женщиной, чье имя было занесено в Зал славы рок-н-ролла.

"Королеве" посвящено несколько документальных фильмов. Как актриса появляется в "Братьях Блюз" Лэндиса 1980 года и сиквеле 1998-го.