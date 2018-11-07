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07.11.2018 18:31
Проект: В регионах

Избиение заключенных в курской колонии сняли на видео

Текст: Антон Валагин (Курск)

Случай необоснованного применения силы против осужденных в Курской области вскрылся благодаря записям регистраторов. Против троих сотрудников колонии возбуждены уголовные дела о превышении полномочий.

Фото: Следственный Комитет Российской Федерации
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- При просмотре архива видеозаписей с портативных видеорегистраторов выявлен факт необоснованного применения физической силы сотрудниками курского СИЗО-1, - рассказали "Интерфаксу" в пресс-бюро ФСИН. Объектом насилия стал содержащийся в изоляторе осужденный.

Преступление обнаружили сотрудники центрального аппарата службы во время проверки СИЗО. Обнаруженные ими материалы переданы в СКР.

Напомним, скандал с избиением осужденных в ярославской колонии № 1 также начался с записи портативного регистратора, запечатлевшего экзекуцию в комнате воспитательной работы. После публикации видео 14 сотрудников колонии сдали обвиняемыми по уголовному делу о превышении полномочий, а ФСИН начала проверки ИК и СИЗО по всей стране.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Курская область Курск
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