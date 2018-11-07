Под Тамбовом при пожаре погибли шесть человек

Следователи установили личности четырех из шести погибших на пожаре в поселке Сосновка. Об этом сообщили в управлении СКР по Тамбовской области.

Информация о пожаре в райцентре поступила в МЧС в 03.05. В 03.31 огонь был ликвидирован, деревянный дом площадью 80 квадратных метров полностью сгорел. Разобрав завалы, спасатели обнаружили шесть тел: 39-летнего хозяина дома и пятерых его гостей.

- По предварительным данным, в доме у погибшего нередко собирались компании для распития спиртных напитков, - рассказала старший помощник руководителя регионального упраления СКР Елена Кярсна.

На месте пожара работают следователи, они опрашивают соседей и родственников жертв. Кроме хозяина, опознаны еще трое погибших - это мужчины от 31 до 60 лет.