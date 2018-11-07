После гибели шести человек под Тамбовом завели уголовное дело

СК возбудил уголовное дело по факту гибели шести человек на пожаре в тамбовском поселке.

Напомним, деревянный дом в райцентре Сосновка полностью сгорел в ночь на 7 ноября. Под завалами спасатели обнаружили шесть тел. Четверо погибших опознаны: это 39-летний хозяин сгоревшего дома и трое мужчин в возрасте от 31 до 60 лет.

- По имеющимся данным, в доме погибшего нередко собирались компании для распития спиртного, - рассказала представитель регионального СУ СК Елена Кярсна.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).