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07.11.2018,  
14:04
Текст:  Антон Валагин

Разрушение крыла Су-57 сняли на видео

В Сети появились кадры из московской лаборатории ОКБ Сухого, где продолжаются прочностные испытания планера истребителя пятого поколения Су-57.

Фото: YouTube
Видео: Полет Су-57 показали в необычном ракурсе

Подопытный самолет опутан системой захватов. Прочные крепления фиксируют фюзеляж, в то время как мощный кран тянет крыло истребителя вверх.

- Самый лучший результат - разрушение конструкции при нагрузках от 99 до 104 процентов от допустимого. Если крыло выдержит более 104 процентов - это уже не очень хорошо. Значит, конструкция перетяжелена, - объяснил телеканалу "Звезда" начальник подразделения ОКБ Александр Шкода.

При нагрузке в 104 процента раздается треск и крыло Су-57 - оно изготовлено из композитных матералов, - содрогается.

- Крыло разрушилось очень хорошо - в основании. Разрушение локальное, самолет остался цел. Наши испытания - это самые большие нагрузки, которые могут действовать на самолет.  Поэтому их оставили "на десерт". Подобный тест проводился, когда мы выдавали Су-57 разрешение на полеты, но тогда нагрузка составляла 80 процентов, - продолжил Шкода.

Тестирование истребителя пятого поколения находится в завершающей стадии. Самолет уже осваивают пилоты летно-испытательного центра Минобороны в Ахтубинске. Серийные поставки Су-57 в войска начнутся в 2019 году.

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