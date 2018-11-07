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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве зафиксировано превышение концентрации сероводорода

Текст: Иван Пышечкин

На востоке Москвы в ночь на среду зафиксировано двукратное превышение нормы содержания сероводорода в воздухе, свидетельствуют данные на сайте "Мосэкомониторинга".

Фото: depositphotos.com
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Автоматические станции контроля качества воздуха в Жулебино в 22.00 во вторник зафиксировали содержание сероводорода на уровне 0,017 миллиграмма на кубический метр. Норма концентрации для жилых районов составляет 0,008 миллиграмма. При таком уровне содержания сероводорода человек только начинает чувствовать запах газа. Опасной для здоровья такая концентрация не является - побочные эффекты в организме проявляются только при 18-кратном превышении.

По данным графика содержания сероводорода в воздухе на сайте "Мосэкомониторинга", запах сероводорода в Жулебино перестал ощущаться примерно в 6 утра в среду, когда содержание вещества снизилось до 0,0066 миллиграммов. На момент написания заметки концентрация сероводорода продолжает снижаться и составляет 0,0046 миллиграммов на кубический метр, что соответствует норме.

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Сероводород - бесцветный газ, чей запах напоминает протухшие яйца. Относится ко 2 классу опасности. По информации на сайте "Мосэкомониторинга", основные источники поступления сероводорода в атмосферу Москвы - полигоны захоронения отходов, очистные сооружения и переработка нефти.

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